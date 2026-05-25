Hành trình vượt hàng trăm cây số về Thủ đô của những 'nhà toán học tương lai'

TPO - Vòng chung kết sân chơi toán học bằng tiếng Anh vừa diễn ra tại Hà Nội đã chứng kiến những màn bứt phá ngoạn mục của các thí sinh tỉnh lẻ. Đằng sau những tấm huy chương danh giá là hành trình vượt gần 300km đêm của thầy trò vùng cao, là sự định hướng bài bản của gia đình và niềm vui trọn vẹn của những đại gia đình cùng con đi biển lớn.

Ngày 24/5, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Vượt khó khăn vùng cao, gặt hái "quả ngọt" ngay lần đầu ra biển lớn

Là năm đầu tiên có học sinh tham gia sân chơi toán học bằng tiếng Anh, trường Tiểu học Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng) đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của cả thầy và trò. Cô Ngô Tố Uyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay khi nhận được công văn và thể lệ từ ban tổ chức, Ban giám hiệu đã lập tức chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh và vận động phụ huynh đăng kí tham gia.

Cô Ngô Tố Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang, Cao Bằng

Kết quả sau vòng sơ khảo, trường có 134 học sinh đủ điều kiện. Đến vòng chung kết, 17 học sinh xuất sắc nhất đã vượt quãng đường gần 300 km từ Cao Bằng về Hà Nội để dự thi. Dù điều kiện di chuyển vất vả khi đoàn phải khởi hành từ chiều thứ Sáu và đến Thủ đô ngay trong đêm để kịp dự thi vào sáng thứ Bảy, thầy và trò nhà trường đã đạt được những quả ngọt đầu tiên. Theo thống từ ban tổ chức, Trường Tiểu học Hợp Giang có 4 học sinh đạt giải, gồm 1 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong trao cúp vô địch cho học sinh khối 7

Cô Ngô Tố Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang, Cao Bằng nói: "Phải nói rằng đối với bộ môn tiếng Anh, tỉnh Cao Bằng còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Thực tế nhiều trường tiểu học tại Cao Bằng chưa có đủ giáo viên tiếng Anh.

Trường Tiểu học Hợp Giang may mắn hơn khi học sinh được học môn học này từ lớp 2. Với sự nỗ lực vào cuộc của tất cả thầy cô và phụ huynh, nhà trường đã tạo cơ hội cho các con tham gia một cuộc thi học thuật rất ý nghĩa và giá trị. Sau cuộc thi này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để năm sau nâng cao hơn nữa cả số lượng và chất lượng học sinh tham gia".

Sân chơi khẳng định năng lực, định hướng tương lai

Không chỉ là cơ hội cọ xát, cuộc thi còn là nơi để các tài năng nhí tự khẳng định sở thích và năng khiếu của bản thân. Xuất sắc giành huy chương Vàng và cúp Champion, em Nguyễn Quý Hải (lớp 7A3, Trường THCS Trần Quốc Toản, Uông Bí, Quảng Ninh) đã có sự bứt phá ngoạn mục, đổi màu huy chương so với giải Đồng mà em đạt được vào năm ngoái.

Nguyễn Quý Hải (đứng giữa) cùng bố là anh Nguyễn Công Trí (đứng ngoài cùng bên trái) và mẹ tại lễ trao giải.

Anh Nguyễn Công Trí, phụ huynh của em Quý Hải chia sẻ, gia đình luôn muốn tạo điều kiện cho con cọ xát tại các kì thi để nâng cao kỹ năng và trau dồi kiến thức. Biết đến cuộc thi do Tiền phong tổ chức qua giáo viên chủ nhiệm và báo chí, gia đình đã khuyến khích con tham gia. Hiện tại, Quý Hải đang theo học lớp chuyên Toán của trường.

"Con rất thích môn Toán và Tin học. Định hướng của gia đình hiện nay chủ yếu là nương theo năng khiếu và mong muốn của con để con tự khẳng định sở thích bản thân, lộ trình rõ ràng hơn có lẽ phải từ năm lớp 9 trở đi. Với kết quả huy chương Vàng năm nay, gia đình sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ ôn luyện để con có thể thử sức ở giải quốc tế", anh Trí cho biết thêm. Anh cũng đánh giá cao công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của ban tổ chức và các nhà đồng tài trợ khi tạo ra một sân chơi bổ ích cho các học sinh.

Niềm vui trọn vẹn tại Thủ đô

Mang theo sự hào hứng và cả những hồi hộp, lo lắng của cả gia đình khi đưa con đi thi, ông Vũ Cao Thành, ông nội của em Vũ Cao Thiên Bảo (lớp 6, Trường Tiểu học, THCS & THPT Học viện Anh Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM) không giấu được niềm hạnh phúc khi cháu trai xuất sắc giành huy chương Bạc tại vòng chung kết quốc gia AIMO năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Cao Thành và vợ là bà nội của học sinh Nguyễn Cao Thiên Bảo có mặt tại lễ trao giải AIMO năm học 2025-2026.

Ông Thành chia sẻ, không khí cuộc thi diễn ra rất nghiêm túc, công tác tổ chức chu đáo cho các thí sinh. Dù ban đầu Thiên Bảo có chút lo lắng, nhưng khi nhận kết quả vào lúc 7 giờ tối 23/5, cả gia đình đều vỡ òa trong niềm vui sướng.

Tiếp nối truyền thống từ người cha vốn cũng là cựu học sinh chuyên Toán, bố mẹ Thiên Bảo bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục định hướng và đồng hành cùng em theo đuổi lĩnh vực Toán học trong tương lai. Đặc biệt, chuyến ra Thủ đô dự thi lần này còn trở thành một kỉ niệm vô cùng ý nghĩa khi đại gia đình 8 người của ông Thành đã có dịp hội ngộ, cùng nhau đi thăm Lăng Bác và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hà Nội.

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 với sự tham dự của gần 1.300 thí sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn từ 11.670 thí sinh trên toàn quốc, sau vòng sơ loại. Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của các thí sinh đến từ mọi vùng miền, từ rẻo cao phía Bắc như Tuyên Quang, Lào Cai đến nắng gió Tây Nguyên và vùng sông nước Cửu Long. Thành phần thí sinh đa dạng, đến từ trường công lập, trường chuyên, trường tư thục, trường quốc tế, trường liên cấp và trường phổ thông dân tộc nội trú.

