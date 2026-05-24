Dự kiến giảm 50% số trường từ mầm non đến THCS ở mỗi xã, phường tại Huế

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế đang xây dựng phương án tái cơ cấu mạnh mạng lưới giáo dục công lập, dự kiến giảm 229 đơn vị sự nghiệp giáo dục, trong đó mỗi xã, phường sẽ giảm khoảng 50% số trường mầm non, tiểu học và THCS.

Đảng ủy UBND TP. Huế vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo phương án đề xuất, lĩnh vực giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có số lượng đơn vị phải sắp xếp lớn nhất, với 229 đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến giảm. Trong đó, có 1 đơn vị thuộc Sở GD&ĐT và 228 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND cấp xã.

mam-non-tai-hue.jpg
Tại TP. Huế dự kiến giảm 50% trường mầm non và THCS tại mỗi xã, phường. Ảnh minh họa

Đối với bậc mầm non và phổ thông, TP. Huế dự kiến sáp nhập các trường, điểm trường trong cùng địa bàn hành chính cấp xã. Những điểm trường lẻ không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu sẽ giải thể, trong khi các điểm trường có vị trí thuận lợi về giao thông, dân cư sẽ được giữ lại.

Theo kế hoạch, mỗi xã, phường sẽ giảm khoảng 50% số trường mầm non và 50% số trường tiểu học, THCS. Tuy nhiên, thành phố khẳng định vẫn duy trì các cơ sở dạy học, điểm trường hiện có nhằm bảo đảm việc học tập, đi lại của học sinh không bị ảnh hưởng.

Sau sắp xếp, mỗi đơn vị hành chính cấp xã vẫn bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Với khu vực khó khăn, dân cư thưa thớt, TP. Huế ưu tiên mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, thành phố cũng dự kiến sắp xếp lại 5 đơn vị hiện có để hình thành 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo khu vực liên xã, phường.

Theo Đảng ủy UBND TP. Huế, việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học trên địa bàn.

Dự kiến sau khi hoàn tất sắp xếp, toàn TP. Huế còn 460 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhiều lĩnh vực, giảm 259 đơn vị so với hiện nay. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giảm 229 đơn vị sự nghiệp; y tế giảm 2 đơn vị nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch giảm 5 đơn vị sự nghiệp; nông nghiệp và môi trường giảm 14 đơn vị sự nghiệp; xây dựng giảm 4 đơn vị sự nghiệp; lĩnh vực khác giảm 5 đơn vị sự nghiệp.

