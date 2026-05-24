Sức hút từ đấu trường AIMO

TPO - Kết quả vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh 2026 cho thấy, 22 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải, trong đó, Hà Nội dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương.

Sáng 24/5, lễ trao giải vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh năm 2026 diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).

Thí sinh dự thi AIMO 2025-2026

Sau gần 7 tháng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, với sự tham gia của các thí sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc, vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) 2025 - 2026 đã chính thức khép lại. Gần 1.300 thí sinh đã cùng hội tụ tại sân chơi này đầy hứng khởi và mang đậm tính giáo dục, sáng tạo.

Cuộc thi không chỉ là nơi để các em thể hiện khả năng tư duy, niềm đam mê Toán học, mà còn là cơ hội để kết nối, giao lưu, học hỏi, hướng tới những giá trị bền vững, vươn tầm quốc tế.

TS Đặng Minh Tuấn

TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn đánh giá, một trong những điểm sáng lớn nhất của AIMO 2026 chính là tính lan tỏa và sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Vòng sơ loại năm nay đã thu hút hơn 11.000 thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến. Con số này không chỉ dừng lại ở số lượng, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Trước đây, các kì thi quốc tế lớn thường là "sân chơi riêng" của học sinh tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng. Tuy nhiên, năm nay, ban tổ chức đã ghi nhận sự tham gia đông đảo của các em học sinh đến từ các tỉnh thành xa xôi như Tuyên Quang, Lào Cai, Đắk Lắk, hay từ Cần Thơ bay ra Hà Nội để quyết tâm tranh tài tại vòng chung kết.

Nhờ có nền tảng internet, dù ở vùng sâu vùng xa hay không sống tại các thành phố lớn, chỉ cần các em có tư duy Toán học tốt và nền tảng tiếng Anh cơ bản là đã có cơ hội ngang nhau để cọ xát và khẳng định mình. Thậm chí, có những câu chuyện rất xúc động khi nhờ cơ hội lọt vào vòng chung kết quốc gia của con mà nhiều bậc cha mẹ mới có dịp lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô Hà Nội.

Theo TS Đặng Minh Tuấn, việc số lượng thí sinh tham gia đông đảo và đạt kết quả tốt đã chứng minh năng lực đọc hiểu ngoại ngữ chuyên ngành của học sinh Việt Nam hiện nay.

Điều này thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của phụ huynh và nhà trường đối với mảng tư duy Toán bằng tiếng Anh. Đây là một tín hiệu rất tích cực, hoàn toàn phù hợp và đón đầu được quyết sách của Chính phủ trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các nhà trường, thầy cô và cha mẹ đã có sự chuẩn bị chủ động, trang bị hành trang vững chắc để các con tự tin bước ra thế giới.

Việc các em có thể đọc hiểu đề bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, vừa tư duy logic vừa liên hệ được với kiến thức khoa học công nghệ hiện đại đã cho thấy tiềm năng của thế hệ trẻ.

TS Đặng Minh Tuấn khẳng định kết quả của AIMO 2026 mang lại niềm tin lớn về tương lai giáo dục mũi nhọn của Việt Nam. Tuy nhiên, để những tiềm năng này thực sự thăng hoa, chúng ta cần một sự đồng lòng và gắn kết chặt chẽ từ ba trụ cột: Nhà trường – Gia đình – Xã hội. Khi các thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp, phụ huynh thấu hiểu, đồng hành và ban tổ chức tạo ra những sân chơi chất lượng, các con sẽ có đầy đủ bệ phóng để vươn xa hơn.

AIMO không chỉ là một cuộc thi, đó là bước đệm. Những trải nghiệm, kiến thức và sự tự tin có được từ sân chơi này chính là hành trang cốt lõi để học sinh Việt Nam sẵn sàng bước ra tầm châu lục, tầm thế giới và tự tin trở thành những công dân toàn cầu thực thụ.