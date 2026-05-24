Vinh danh 9 nhà Vô địch Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh

TPO - Tại Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh năm học 2025-2026 (AIMO), Ban tổ chức đã trao 779 giải thưởng cho các khối lớp học, trong đó, có 9 nhà vô địch quốc gia.

Ngày 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội). Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Dự lễ trao giải có ông Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội; TS. Hà Mạnh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; TS. Đặng Minh Tuấn - Giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn.

Cùng dự có nhà tài trợ, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam. Đặc biệt là sự hiện diện của các thí sinh, thầy cô giáo, phụ huynh.

Đào tạo công dân toàn cầu, nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi đã ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 11.600 thí sinh tham gia vòng sơ loại trên cả nước, từ đó chọn lọc ra gần 1.300 học sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết Quốc gia.

Thay mặt Ban Tổ chức, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026. “Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho kết quả học tập và bản lĩnh thi đấu của các em. Nhưng điều đáng quý hơn mà AIMO mang lại chính là trải nghiệm, là sự tự tin, là tình yêu với Toán học, là động lực để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo và vươn xa hơn trong tương lai”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức AIMO cũng nêu rõ, việc đưa học sinh tiếp cận với các sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai. Đây là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực sánh vai với bạn bè quốc tế.

Đánh giá về kết quả chung, TS. Đặng Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, khẳng định Hội đồng Chuyên môn đánh giá rất cao chất lượng bài thi năm nay khi nhiều thí sinh đã thể hiện tư duy logic sắc bén cùng khả năng phân tích, giải quyết vấn đề vượt trội. Thành tích này không chỉ là nỗ lực của riêng các em mà còn có sự đồng hành bền bỉ từ gia đình, nhà trường và thầy cô.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút học sinh từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay từ vòng sơ loại, bao gồm cả các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

"Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi đã giúp học sinh ở mọi khu vực đều có cơ hội tiếp cận sân chơi học thuật chất lượng cao, có thể cạnh tranh công bằng và sánh vai cùng học sinh tại các đô thị lớn. Điều đó cho thấy các thí sinh có mặt tại vòng chung kết Quốc gia đều thực chất và xứng đáng", TS. Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh.

TS. Đặng Minh Tuấn khẳng định giá trị cốt lõi của AIMO là tổ chức thi Toán học bằng tiếng Anh nhằm thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận tri thức toàn cầu. Sự kết hợp này hướng tới việc đào tạo những công dân toàn cầu trong tương lai, giúp các em hiểu Toán học gắn liền với thực tiễn, công nghệ như STEM, AI, Robotics... để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trao 779 giải thưởng cho các khối lớp học

Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026 đã chứng kiến sự đua tài sôi nổi của các tài năng trẻ với tổng cộng 22/25 tỉnh, thành phố có học sinh xuất sắc đạt giải.

Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương. Tuy nhiên, đường đua năm nay chứng kiến sự bám đuổi gắt gao từ các địa phương có phong trào học tập phát triển mạnh. Thanh Hóa xuất sắc đứng thứ hai về tổng số giải, đặc biệt bộc lộ thế mạnh vượt trội ở khối THCS.

Tuyên Quang vươn lên vị trí thứ ba toàn quốc nhờ chiến lược tập trung rất mạnh vào các giải ở khối lớp 6, 7 và 8.

Quảng Ninh, Ninh Bình và TP Hải Phòng tạo thành nhóm địa phương có phong trào học tập đồng đều, đóng góp lượng lớn thí sinh đạt giải cho kì thi năm nay.

Ở hạng mục danh giá nhất, Huy chương Vàng bản đồ thành tích gọi tên những đơn vị giáo dục có chiến lược mũi nhọn, như: hệ thống Trường Newton (Hà Nội), 16 huy chương vàng; Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) đạt 12 huy chương Vàng (trong đó khối 8 chiếm tới 6 giải Vàng); hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội) đạt 9 huy chương Vàng; Trường THCS Năng khiếu (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), đạt 7 huy chương Vàng (tất cả đều ở khối lớp 6).

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đạt 5 Huy chương Vàng (dẫn đầu khối THPT)

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc, gồm giấy chứng nhận và huy chương tương ứng. Cụ thể, 389 huy chương Đồng, 260 huy chương Bạc, 130 huy chương Vàng. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao Cúp Vô địch Quốc gia đối với 9 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi khối thi.

9 nhà Vô địch Quốc gia AIMO 2025-2026 tại các khối thi: -Vũ Minh Khang (Trường Tiểu học Isac Newton, Hà Nội) khối lớp 2. - Phùng Trịnh Sơn Quân (Trường Tiểu học An Đồng, TP Hải Phòng) khối lớp 3. -Phạm Đức Khang (Trường Tiểu học Archimedes Academy, Hà Nội) khối lớp 4. - Nguyễn Quang Vinh (Trường Tiểu học & THCS Pascal, Hà Nội) khối lớp 5. - Trần Ngọc Bảo Nguyên (Trường THCS Năng khiếu - ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) khối lớp 6. - Nguyễn Quý Hải (Trường THCS Trần Quốc Toản, Quảng Ninh) khối lớp 7. - Phan Hoàng Minh (Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, Hà Nội) khối lớp 8. - Đặng Lê Minh Anh (Reigate Grammar School Vietnam, Hà Nội) khối lớp 9. - Lê Anh Minh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) khối THPT.