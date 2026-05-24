Chưa nghỉ hè, thị trường sách giáo khoa TPHCM đã 'nóng'

TPO - Dù năm học chưa kết thúc, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã bắt đầu tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới 2026-2027. Việc thống nhất sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” khiến thị trường sách giáo khoa sôi động sớm hơn, nguồn hàng dồi dào hơn và phụ huynh cũng kỳ vọng giảm được đáng kể chi phí học tập cho con.

Ngày 24/5, ghi nhận của phóng viên tại một số nhà sách ở TPHCM cho thấy, phụ huynh liên tục tìm đến hỏi mua sách cho năm học mới, đặc biệt là bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” sau thông tin sẽ được sử dụng thống nhất trong năm học 2026 - 2027. Nhiều người tranh thủ mua sớm để tránh tình trạng khan hàng vào cao điểm cận năm học mới.

Phụ huynh tham khảo bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ được dùng chung cả nước trong năm học sắp tới

Chị Mỹ Chi (35 tuổi, ngụ phường Bình Phú) có con chuẩn bị vào lớp 9 cho biết, trước đây gia đình thường đăng ký mua sách trực tiếp tại trường vì mỗi trường sử dụng một bộ sách khác nhau. Phụ huynh ít khi dám tự mua bên ngoài vì lo thiếu đầu sách hoặc mua nhầm bộ.

“Năm nay nghe thông tin thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa nên tôi đi hỏi thử. Nhà sách hiện chủ yếu đã có bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhân viên cho biết, năm nay sẽ dùng chung bộ này, phụ huynh có thể tham khảo mua tại nhà sách, mua ở trường hoặc mua online đều được”, chị Chi nói.

Việc cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa giúp phụ huynh mạnh dạn chọn mua sách hơn, thay vì chỉ đặt tại trường như những năm trước

Theo chị Chi, hai con của chị học ở hai trường khác nhau. Mỗi trường lại dùng một bộ sách khác nhau nên chi phí mua sách của gia đình tăng lên đáng kể khi chuẩn bị cho năm học mới. Mỗi năm, riêng tiền sách giáo khoa đã hàng triệu đồng.

“Nếu sử dụng chung một bộ sách, sách của chị lớn có thể để lại cho em, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu năm học” – chị Chi nói .

Nhiều phụ huynh cũng bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm sách giáo khoa. Thay vì chờ thông báo từ nhà trường, nhiều người chủ động tìm mua từ sớm để con có thời gian làm quen với chương trình học mới.

Nhà sách, cửa hàng sách tại TPHCM rộn ràng ở khu vực sách giáo khoa

Chị Hà An (ngụ phường Trung Mỹ Tây) nói rằng, trước đây mỗi lần mua sách cho các con là một lần “đi săn” khắp các nhà sách. Có năm phải chạy 2-3 nơi mới mua đủ bộ vì mỗi nhà sách chỉ còn một vài đầu sách lẻ.

“Những năm trước phụ huynh muốn mua khá khó vì không phải nhà sách nào cũng có đủ các bộ sách. Do đó chỉ có cách đặt trước tại trường. Giờ thống nhất một bộ thì việc tìm mua thuận tiện hơn nhiều”, chị An nói.

Theo ghi nhận, nhiều hệ thống nhà sách và cửa hàng sách tại TPHCM đã bắt đầu cập nhật lượng lớn sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ lớp 1 đến lớp 12, nhằm chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao trong thời gian tới.

Các mặt hàng khác như vở, bút viết, balo... cũng dần tăng sức mua sớm

Chủ một cửa hàng sách tại phường An Lạc cho biết, thời điểm này nguồn cung sách khá ổn định. Các đơn vị phát hành đã chủ động đưa hàng về sớm để tránh tình trạng thiếu sách cục bộ như một số năm trước.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách cho tất cả các cấp học. Nguồn hàng hiện khá dồi dào nên phụ huynh có thể mua sớm mà không lo khan hiếm”, người này cho biết.

Theo các nhà sách, sức mua năm nay có dấu hiệu khởi động sớm hơn do phụ huynh muốn chủ động chuẩn bị trước, đồng thời tâm lý lo thiếu hàng vẫn còn sau nhiều mùa tựu trường từng xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

Một điểm đáng chú ý khác là giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 được điều chỉnh giảm bình quân khoảng 13,3% so với năm trước. Ngoài ra, nhiều mặt hàng tập vở và dụng cụ học tập cũng được giảm giá từ 10-15% so với giá niêm yết, giúp phụ huynh giảm bớt áp lực chi tiêu đầu năm học.

Không chỉ thị trường sách giáo khoa sôi động, các mặt hàng tập vở, dụng cụ học tập cũng bắt đầu tăng sức mua. Phụ huynh tranh thủ dịp đầu hè để chuẩn bị bộ đồ dùng học tập cho con thay vì dồn vào thời điểm cận khai giảng.