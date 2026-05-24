[TRỰC TIẾP] Vinh danh các 'cao thủ' giải Toán bằng tiếng Anh

TPO - Những gương mặt nổi bật nhất tại Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 tổ chức hôm 23/5, tại ĐH Bách Khoa Hà Nội được vinh danh trong Lễ trao giải tổ chức lúc 8h00 sáng nay, 24/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Hôm qua (23/5), tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á AIMO năm học 2025–2026, quy tụ gần 1.300 thí sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12 trên cả nước. Đây là những học sinh vượt qua vòng loại với hơn 11.670 thí sinh đăng ký dự thi.

Đề thi AIMO được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ kiểm tra năng lực Toán học mà còn đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và kỹ năng ngoại ngữ của học sinh. Thí sinh làm bài trực tiếp tại điểm thi ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kết qua sơ lược như sau:

Có tổng cộng 22 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải.

• Tỉnh thành có nhiều giải nhất: Thủ đô Hà Nội dẫn đầu tuyệt đối với số lượng thí sinh áp đảo ở tất cả các khối lớp và hạng mục huy chương.

• Các tỉnh thành mạnh tiếp theo:

- Thanh Hóa: Đứng thứ hai về tổng số giải, đặc biệt mạnh ở khối THCS.

- Tuyên Quang: Đứng thứ ba, tập trung rất mạnh vào các giải ở khối lớp 6, 7 và 8.

- Quảng Ninh, Ninh Bình và TP Hải Phòng: Là nhóm có phong trào học tập đồng đều và đóng góp lượng lớn thí sinh đạt giải.

Những trường dẫn đầu về số lượng Huy chương Vàng (Gold Medal):

1. Hệ thống trường Newton (Hà Nội): Đạt nhiều Huy chương Vàng nhất với 16 giải Vàng (đặc biệt mạnh ở các khối Tiểu học và khối 6).

2. Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa): Đạt 12 Huy chương Vàng (trong đó khối 8 chiếm tới 6 giải Vàng).

3. Hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội): Đạt 9 Huy chương Vàng.

4. Trường THCS Năng khiếu - ĐH Sư phạm Hà Nội: Đạt 7 Huy chương Vàng (tất cả đều ở khối lớp 6).

5. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam: Đạt 5 Huy chương Vàng (dẫn đầu khối THPT).

Những trường dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải:

1. Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa): Trên 80 học sinh đạt giải, là trường đơn lẻ có số lượng thí sinh đạt giải đông nhất, tập trung nhiều ở khối 6, 7, 8.

2. Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang): Hơn 70 học sinh đạt giải, chiếm ưu thế lớn tại khu vực phía Bắc, ngoài Thủ đô Hà Nội.

3. Hệ thống trường Newton (Hà Nội): (Bao gồm ISắc Newton, Newton 5, Newton Goldmark, Newton THCS&THPT...) Có hơn 50 học sinh đạt giải trải dài từ lớp 2 đến lớp 8.

4. Trường THCS Trần Quốc Toản (Quảng Ninh): Hơn 20 học sinh đạt giải.

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là sân chơi Toán học quốc tế do Ủy ban Olympic Toán học châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút hơn 150.000 học sinh mỗi năm từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế. Riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế. Dưới dự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện. Cuộc thi năm nay tiếp tục đánh dấu sự tham gia sâu hơn của các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực báo chí, giáo dục và học thuật vào việc xây dựng một sân chơi Toán học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông.

