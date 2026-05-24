Từ khả năng tự học, quyết tâm ‘đổi màu huy chương’ đến nhà vô địch AIMO

TPO - Mạnh dạn tư duy thay đổi cách làm mới trước câu hỏi hóc búa; thường xuyên ôn tập tự củng cố kiến thức, học tập từ thầy cô giáo, cùng quyết tâm “đổi màu huy chương”… là chia sẻ của Phan Hoàng Minh và Nguyễn Quý Hải – hai trong số những nhà vô địch Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Ngày 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) năm học 2025-2026 diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).

Ngay sau khoảnh khắc vinh danh và giơ cao cúp Vô địch trên sân khấu, Phan Hoàng Minh – thí sinh vô địch khối thí sinh lớp 8 và Nguyễn Quý Hải – thí sinh vô địch khối lớp 7, đã chia sẻ với Tiền Phong.

"Đề thi vừa sức và những ý tưởng mới"

Phan Hoàng Minh – học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, rất vui khi được giơ cao chiếc cúp vô địch ở kỳ thi AIMO. Đây là dấu mốc trong hành trình theo đuổi niềm yêu thích Toán học, cũng như nỗ lực học tập trau dồi tri thức.

Với Minh, Toán học không phải là những con số khô khan mà là một mê cung đầy lôi cuốn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong bài thi ở vòng chung kết quốc gia AIMO năm nay là những câu hỏi cuối đòi hỏi tư duy logic cực cao. “Có những câu thực sự thách thức, em phải cực kỳ chú tâm và mạnh dạn thử những ý tưởng mới”, Minh chia sẻ.

Nhà Vô địch quốc gia AIMO khối lớp 8, Phan Hoàng Minh cũng chia sẻ, phần thưởng từ gia đình cho thành tích này là chiếc tai nghe mới. Cậu cũng cho biết dự định trong thời gian tới là dành tâm sức, chú trọng nâng cao trình độ cho môn Toán – sở trường của bản thân.

Nhà Vô địch vòng chung kết quốc gia AIMO khối lớp 8 Phan Hoàng Minh.

"Đổi màu" huy chương và giấc mơ Vàng quốc tế

Nguyễn Quý Hải (học sinh trường THCS Trần Quốc Toản, Quảng Ninh) cho biết, cảm xúc vỡ oà khi thành công “đổi màu huy chương” từ huy chương Đồng ở mùa trước, sang màu Vàng lấp lánh, đặc biệt giành được vị trí vô địch.

Bí quyết của Hải là sự chăm chỉ tự giác học tập. Cậu thường xuyên ở nhà ôn tập lại kiến thức và đọc thêm nhiều sách để tìm kiếm những phương pháp giải mới.

Theo Hải, đề thi năm nay tương đối khó, nhất là câu 17 về mật mã, câu 20 về hình học, đòi hỏi sự tập trung và bình tĩnh, bản lĩnh của một thí sinh để giải đáp. Khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch, người đầu tiên Hải nghĩ đến là cô giáo chủ nhiệm và cha mẹ.

“Phần thưởng này em muốn dành tặng cô giáo chủ nhiệm, người đã dạy dỗ em xuyên suốt những ngày qua, truyền cho em một lượng kiến thức khổng lồ”, Hải bày tỏ.

Nhà Vô địch vòng chung kết quốc gia AIMO khối lớp 7 Nguyễn Quý Hải.

Hải cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung ôn luyện, bổ sung thêm kiến thức về Toán học, tiếng Anh… để đạt được thành tích tốt nhất tại Vòng Chung kết quốc tế AIMO năm học 2025-2026. “Mong muốn của em là đạt thành tích tốt nhất có thể, cao nhất có thể là huy chương vàng”, cậu nói.

Khép lại phần chia sẻ, Phan Hoàng Minh và Nguyễn Quý Hải đã dành lời chúc tốt đẹp tới các bạn học sinh có cùng niềm đam mê Toán học.