Từ khả năng tự học, quyết tâm ‘đổi màu huy chương’ đến nhà vô địch AIMO

Ngày 24/5, Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á bằng tiếng Anh (AIMO) năm học 2025-2026 diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).
Ngay sau khoảnh khắc vinh danh và giơ cao cúp Vô địch trên sân khấu, Phan Hoàng Minh – thí sinh vô địch khối thí sinh lớp 8 và Nguyễn Quý Hải – thí sinh vô địch khối lớp 7, đã chia sẻ với Tiền Phong.
"Đề thi vừa sức và những ý tưởng mới"
Phan Hoàng Minh – học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, rất vui khi được giơ cao chiếc cúp vô địch ở kỳ thi AIMO. Đây là dấu mốc trong hành trình theo đuổi niềm yêu thích Toán học, cũng như nỗ lực học tập trau dồi tri thức.
Với Minh, Toán học không phải là những con số khô khan mà là một mê cung đầy lôi cuốn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong bài thi ở vòng chung kết quốc gia AIMO năm nay là những câu hỏi cuối đòi hỏi tư duy logic cực cao. “Có những câu thực sự thách thức, em phải cực kỳ chú tâm và mạnh dạn thử những ý tưởng mới”, Minh chia sẻ.
Nhà Vô địch quốc gia AIMO khối lớp 8, Phan Hoàng Minh cũng chia sẻ, phần thưởng từ gia đình cho thành tích này là chiếc tai nghe mới. Cậu cũng cho biết dự định trong thời gian tới là dành tâm sức, chú trọng nâng cao trình độ cho môn Toán – sở trường của bản thân.
"Đổi màu" huy chương và giấc mơ Vàng quốc tế
Nguyễn Quý Hải (học sinh trường THCS Trần Quốc Toản, Quảng Ninh) cho biết, cảm xúc vỡ oà khi thành công “đổi màu huy chương” từ huy chương Đồng ở mùa trước, sang màu Vàng lấp lánh, đặc biệt giành được vị trí vô địch.
Bí quyết của Hải là sự chăm chỉ tự giác học tập. Cậu thường xuyên ở nhà ôn tập lại kiến thức và đọc thêm nhiều sách để tìm kiếm những phương pháp giải mới.
Theo Hải, đề thi năm nay tương đối khó, nhất là câu 17 về mật mã, câu 20 về hình học, đòi hỏi sự tập trung và bình tĩnh, bản lĩnh của một thí sinh để giải đáp. Khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch, người đầu tiên Hải nghĩ đến là cô giáo chủ nhiệm và cha mẹ.
“Phần thưởng này em muốn dành tặng cô giáo chủ nhiệm, người đã dạy dỗ em xuyên suốt những ngày qua, truyền cho em một lượng kiến thức khổng lồ”, Hải bày tỏ.
Hải cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung ôn luyện, bổ sung thêm kiến thức về Toán học, tiếng Anh… để đạt được thành tích tốt nhất tại Vòng Chung kết quốc tế AIMO năm học 2025-2026. “Mong muốn của em là đạt thành tích tốt nhất có thể, cao nhất có thể là huy chương vàng”, cậu nói.
Khép lại phần chia sẻ, Phan Hoàng Minh và Nguyễn Quý Hải đã dành lời chúc tốt đẹp tới các bạn học sinh có cùng niềm đam mê Toán học.
Phát huy tính tự giác, tư duy độc lập
Vô địch khối THPT là thí sinh Lê Anh Minh (học sinh lớp 10 Toán 2, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).
Có mặt tại lễ trao giải, chị Đới Hồng Vân – mẹ của Lê Anh Minh cho biết, ngay sau khi hoàn thành bài thi AIMO, Minh đã cùng các bạn đi tham quan, vui chơi theo kế hoạch của lớp. Buổi tối thi xong, tra kết quả biết Minh đạt huy chương vàng, cả gia đình đã rất vui và nhắn tin chúc mừng cậu.
“Tại lễ trao giải, tôi càng bất ngờ hơn khi con trai đạt thành tích vô địch ở bảng đấu THPT”, chị Vân nói.
Chị Vân cho biết, Minh yêu thích con số, tính toán từ nhỏ và được sự dẫn dắt, khích lệ của thầy cô giáo đã dần khẳng định bản thân, đạt được thành tích nổi bật ở nhiều cuộc thi về Toán học.
Chị Vân cho biết thêm, gia đình luôn ưu tiên việc để con tự nghiên cứu, phát huy khả năng tự học. Gia đình chỉ đóng vai trò nhắc nhở, đồng hành, còn mọi việc từ sắp xếp thời gian đến quyết định theo đuổi niềm đam mê để Minh tự quyết định.