Kết nối đam mê, lan tỏa tinh thần học tập chủ động từ Đấu trường Toán học châu Á

TPO - Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) đã trở thành điểm hẹn của những bạn trẻ từ nhiều miền Tổ quốc để cùng “học mà chơi”, chinh phục tri thức Toán học, cũng như có thêm những trải nghiệm hoàn thiện hành trang trên hành trình học tập và rèn luyện.

Không khí nhộn nhịp ngày thi Vòng Chung kết Quốc gia AIMO.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Ngày 23/5, Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội với gần 1.300 thí sinh từ nhiều miền đất nước tham dự.

Tại đây, Toán học không còn là những con số khô khan trên trang giấy. Đề thi bằng tiếng Anh đòi hỏi thí sinh phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy logic, khả năng tính toán và kỹ năng ngoại ngữ.

Các thí sinh tề tựu tại sân chơi Toán tiếng Anh AIMO.

Với nhiều thí sinh, AIMO không chỉ là nơi săn tìm huy chương, mà là dịp tự khám phá giới hạn.

Hoàng Hà Giang – nữ sinh lớp 11, Trường Liên cấp Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài bình tĩnh và nụ cười tự tin. Với Giang, AIMO không chỉ là sân chơi Toán học, còn là trải nghiệm ý nghĩa, bước ra "vùng an toàn" để có thêm hành trang cho chặng đường học tập phía trước.

Giang cho biết, bản thân học tốt ngoại ngữ và hướng khối kiến thức liên quan đến Toán, tiếng Anh… “Em đi thi để trải nghiệm, để biết tầm năng lực của mình đang ở đâu trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng vào năm học tới”, cô nói.

Nữ sinh Hoàng Hà Giang

Từ miền đất địa đầu Tổ quốc, cậu học sinh dân tộc Tày Lệnh Công Thái (lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn, tỉnh Tuyên Quang) gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền. Đây là lần thứ hai, cậu về Hà Nội tham dự kỳ thi AIMO.

Thái cho biết, ấn tượng lần thứ hai tham dự kỳ thi là sự sôi nổi, có đông học sinh hơn từ nhiều miền đất nước. Điều này là động lực để cậu nỗ lực làm bài thi thật tốt, cũng như tiếp tục học tập trong thời gian tới.

Để chuẩn bị cho kỳ thi AIMO này, cậu học trò dân tộc Tày đã chăm chỉ học kiến thức lý thuyết, luyện các bài tập thực hành và dạng bài suy luận logic… cùng việc ghi nhớ từ mới tiếng Anh. Với Thái, một trong những kiến thức phức tạp là liên quan đến phân số.

“Đầu tiên em học kiến thức toán cơ bản để thích nghi với dạng nâng cao, sau đó ôn tập từ mới tiếng Anh để có thể hiểu đề bài. Em áp dụng linh hoạt cả lý thuyết và bài tập, đi từ những bài đơn giản nhất để làm quen trước khi tiến đến các bài toán khó”, Thái nói.

Đặng Minh Khôi (bên trái ảnh) và Lệnh Công Thái trong ngày tham dự kỳ thi AIMO.

Cùng lớp 6 trường Lê Quý Đôn, Đặng Minh Khôi nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc, giành điểm giỏi 9, 10 với Toán. Khôi cho biết, háo hức tham gia AIMO vì không chỉ được nạp thêm kiến thức, tư duy về Toán học mà có dịp trau dồi kỹ năng ngoại ngữ. Cậu hứng thú với những dạng bài về dãy số, quy luật, dù để giải được đòi hỏi thời gian, sự tập trung và khả năng suy luận.

Đến từ TPHCM, Nguyễn Gia Khuê – học sinh trường Song ngữ Quốc tế Horizon cảm thấy hào hứng trước không khí sôi nổi của Vòng chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026. “Em cảm nhận được cái không khí ở đây rất là sôi động. Việc có nhiều thí sinh cùng thi không khiến em áp lực, mà thấy hấp dẫn hơn. Sự tranh tài sẽ khó khăn hơn nhưng sẽ chính là động lực để em cố gắng đạt được huy chương”, cậu nói.

Bên cạnh đề thi AIMO, các thí sinh trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động thể hiện khả năng tính toán, tư duy logic