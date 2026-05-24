Gieo hạt giống nguồn nhân lực chất lượng cao từ sân chơi Toán học AIMO

TPO - Khẳng định Toán học là nền tảng của những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và tài chính số, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Trưởng Ban Tổ chức AIMO nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là hành trình tôi luyện bản lĩnh hội nhập, giúp học sinh Việt Nam sẵn sàng làm chủ tương lai và vươn tầm thế giới.

Ngày 24/5, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện

Dự lễ trao giải có ông Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội; TS. Hà Mạnh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; TS. Đặng Minh Tuấn - Giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn.

Cùng dự có nhà tài trợ, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam. Đặc biệt là sự hiện diện của các thí sinh, thầy cô giáo, phụ huynh.

Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026

Gần 1.300 thí sinh tranh tài Vòng chung kết quốc gia

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với gần 1.300 thí sinh xuất sắc, được sàng lọc kỹ lưỡng từ hơn 11.600 thí sinh trên toàn quốc.

Đằng sau những con số ấy là sự chuẩn bị nghiêm túc của từng thí sinh, sự tận tâm của thầy cô, đồng hành của phụ huynh, trách nhiệm của nhà trường, địa phương và các đơn vị phối hợp.

Mỗi học sinh có mặt tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO đều xứng đáng được ghi nhận và tự hào. Các em đã dám bước vào một sân chơi khó, nơi không chỉ đòi hỏi tư duy logic mà còn thử thách khả năng đọc hiểu tiếng Anh, sự tập trung và bản lĩnh vượt qua áp lực”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho kết quả học tập và bản lĩnh thi đấu của các em. Nhưng điều đáng quý hơn mà AIMO mang lại chính là trải nghiệm, sự tự tin, tình yêu với Toán học; là động lực để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu, sáng tạo và vươn xa hơn trong tương lai.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại chương trình.

"Chìa khóa" mở cửa kỷ nguyên số

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần thế hệ trẻ có kiến thức, tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến.

Toán học là nền tảng quan trọng để hình thành những năng lực ấy. Đằng sau trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, robot, tài chính số và nhiều lĩnh vực mũi nhọn của tương lai đều có dấu ấn của tư duy Toán học.

“Vì vậy, đưa học sinh đến với những sân chơi Toán học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế không chỉ là tổ chức một cuộc thi, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai; là cách gieo những hạt giống đầu tiên cho nguồn nhân lực chất lượng cao và nuôi dưỡng niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với bạn bè trong khu vực và trên thế giới”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.

Các em học sinh tại lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025-2026

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết thêm, năm 2026, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO dự kiến được tổ chức tại Hà Nội. Đây không chỉ là niềm tự hào, còn là trách nhiệm của Việt Nam trong việc khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục quốc tế.

"Chúng ta không chỉ thi đấu để giành huy chương. Chúng ta còn thi đấu để bạn bè quốc tế nhìn thấy hình ảnh một Việt Nam hiếu học, năng động, tự tin và sẵn sàng hội nhập", nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Ngọc Tiến kỳ vọng, từ sân chơi AIMO, sẽ có thêm nhiều học sinh yêu Toán hơn, tự tin học tiếng Anh hơn, dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn và biết nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.