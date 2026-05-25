Giáo dục

SILKROAD HANOI hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam suốt ba năm liên tiếp

P.V

Ngày 22/5/2026, SILKROAD HANOI, doanh nghiệp chuyên về phụ gia bê tông, tiếp tục hành trình đồng hành cùng sinh viên Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp với khoản tài trợ 1,3 tỷ đồng học bổng dành cho 77 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt.

Đặc biệt, chương trình năm nay được triển khai phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong đó hỗ trợ 20 sinh viên thuộc khuôn khổ “Tháng Nhân đạo”, nâng tổng giá trị tài trợ học bổng của doanh nghiệp đến nay lên 4 tỷ đồng.

Lễ trao học bổng diễn ra đồng thời tại khách sạn Grand Plaza Hanoi và khách sạn Mikazuki Đà Nẵng. Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – cùng đại diện Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và cán bộ, công nhân viên công ty SILKROAD HANOI đã tham

Chương trình học bổng SILKROAD HANOI lần ba đã được tổ chức trang trọng tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Chương trình đã trao học bổng cho 77 sinh viên, gồm 57 sinh viên do SILKROAD HANOI tuyển chọn và 20 sinh viên thuộc chương trình “Tháng Nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai.

Chương trình học bổng SILKROAD HANOI lần ba đã được tổ chức trang trọng tại khách sạn Mikazuki Đà Nẵng

Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Chương trình học bổng của SILKROAD HANOI không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực cho ước mơ và tương lai của các sinh viên.” Ông cũng gửi lời cảm ơn tới SILKROAD HANOI vì đã tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương tại Việt Nam thông qua nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội.

Bà Vũ Thị Hiền – PGS.TS, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng học bổng lần này của SILKROAD HANOI sẽ trở thành nguồn động viên, tiếp thêm hy vọng cho những sinh viên vẫn luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ.” Bà cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới SILKROAD HANOI vì đã luôn quan tâm và đồng hành cùng sinh viên trên hành trình học tập và phát triển tương lai.

Ông Kim Young Jun – TGĐ SILKROAD HANOI chia sẻ tại buổi lễ: “Thông qua chương trình học bổng, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các nhân tài tương lai của Việt Nam trên con đường học tập và phát triển bản thân. Trong thời gian tới, SILKROAD HANOI sẽ tiếp tục đồng hành để các sinh viên có thể theo đuổi và hiện thực hóa ước mơ của mình.”.

Ông Kim Young Jun – TGĐ SILKROAD HANOI phát biểu tại sự kiện
Em Mai Thuỳ An, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ: “Học bổng SILKROAD HANOI không chỉ giúp chúng em giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn trở thành nguồn động viên lớn để tiếp tục cố gắng trên con đường học tập. Chúng em xin chân thành cảm ơn SILKROAD HANOI đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên có thêm động lực theo đuổi ước mơ và phát triển tương lai.”

SILKROAD HANOI triển khai chương trình học bổng từ năm 2024. Đến nay, công ty đã hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 212 sinh viên.

SILKROAD HANOI triển khai chương trình học bổng từ năm 2024 nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, khó khăn về kinh tế, qua đó góp phần tạo điều kiện học tập ổn định và tiếp thêm động lực cho sinh viên. Đến nay, công ty đã hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 212 sinh viên. Trong thời gian tới, SILKROAD HANOI cho biết sẽ tiếp tục duy trì chương trình, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững và đồng hành cùng cộng đồng địa phương tại Việt Nam.

