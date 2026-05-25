Đại học Bách Khoa Hà Nội có giám đốc mới

Hà Linh​

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định về việc bổ nhiệm GS.TS. NGƯT. Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, Quyết định này được thực hiện nhằm kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 có nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

GS. Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS.TS. NGƯT. Lê Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo trong giai đoạn 2002-2005.

GS. Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2009 và Giáo sư vào năm 2017.

Với trình độ chính trị cao cấp, ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại Nhà trường gồm: Trưởng Bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực.

Giai đoạn 2016 - 2025 ghi nhận sự đóng góp của ông trong công tác quản trị đại học với các vai trò: Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học. Hiện nay, ông đang đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

Được biết, tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực, ô tô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo cùng nhiên liệu thay thế.

Thành tựu khoa học của ông thể hiện qua việc chủ biên và đồng tác giả 7 quyển sách, sở hữu 2 bằng sở hữu trí tuệ và công bố trên 150 bài báo tại các tạp chí uy tín. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.

Bên cạnh công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, GS. Lê Anh Tuấn còn giữ nhiều trọng trách xã hội và nghề nghiệp: Thành viên Tổ Giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực; Thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN).

Việc bổ nhiệm GS. Lê Anh Tuấn vào vị trí Giám đốc kỳ vọng sẽ đưa Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế đơn vị giáo dục đại học hàng đầu về khoa học - công nghệ trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế.

