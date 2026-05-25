ĐHQG Hà Nội bổ nhiệm hiệu trưởng các trường thành viên

TPO - Ngày 25/5, ĐHQG Hà Nội bổ nhiệm loạt hiệu trưởng các trường đại học thành viên. Ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị.

Cụ thể, ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, GS.TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Từ một sinh viên ngành Hóa học của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1987, ông đã dành gần bốn thập kỷ gắn bó với nhà trường, đi qua nhiều cương vị từ giảng viên, quản lý khoa học, lãnh đạo khoa đến Hiệu trưởng.

Ở khối khoa học xã hội và nhân văn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông Tuấn được đào tạo bài bản trong nước và tại Hà Lan, ông là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học giả hội nhập quốc tế nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi các giá trị học thuật Việt Nam.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên

Trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục quốc tế, TS. Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Nhà trường, ông là một trong những cán bộ quản lý có dấu ấn sâu đậm trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục của ĐHQG Hà Nội.

Ở lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ. Là nhà khoa học trong lĩnh vực điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, ông thuộc lớp cán bộ trưởng thành cùng quá trình hình thành và phát triển của trường từ những ngày đầu thành lập.

Tại Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng. Ông được đánh giá là người có kinh nghiệm cả trong môi trường học thuật quốc tế lẫn quản trị doanh nghiệp, góp phần định hình mô hình đại học kinh tế theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại.

Một trong những gương mặt trẻ của đợt bổ nhiệm lần này là PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Hoa Kỳ được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật. Ông là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành.

Trước đó, ngày 10/4, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Hoàng Oanh, nguyên Phó Hiệu trưởng giữ Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQG Hà Nội.

Cùng với đó, ĐHQG Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác như PGS.TS. Bùi Thành Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

TS. Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ; PGS.TS. Lê Trung Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, TS. Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; PGS.TS. Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục và PGS.TS. Nguyễn Trọng Điệp giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.

Mở ra giai đoạn phát triển mới của ĐHQG Hà Nội

Ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý và mở ra một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông Duy cũng nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ĐHQG Hà Nội, đặc biệt sau chuyến thăm và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập.

Đây được xem là dấu mốc mở ra “giai đoạn phát triển 60 năm lần thứ ba” của ĐHQG Hà Nội – giai đoạn đặt mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á và có vai trò dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Bùi Thế Duy cho biết, trong giai đoạn tới, toàn hệ thống sẽ tập trung triển khai nhiều mục tiêu lớn, trong đó có việc đưa ĐHQG Hà Nội vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng quy mô đội ngũ giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030 trong khi vẫn giữ ổn định quy mô người học hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Cùng với đó, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ trong những năm tới.

Đơn vị sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình đại học tự chủ theo hướng gia tăng nguồn lực từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu học phí. Song song với đó là việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của ĐHQG Hà Nội trong giai đoạn mới.

Một nhiệm vụ chiến lược khác được Giám đốc ĐHQG Hà Nội nhấn mạnh là việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại Hòa Lạc. Theo định hướng, trong vòng 5 năm tới, ĐHQG Hà Nội sẽ cơ bản chuyển khoảng 80% sinh viên lên học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại khu đô thị đại học Hòa Lạc, từng bước hình thành một trung tâm đại học hiện đại, đồng bộ và có tính kết nối cao.

