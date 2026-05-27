Sau sáp nhập tỉnh, nông dân Quảng Trị mong gì từ cuộc đối thoại với lãnh đạo?

TPO - Giá vật tư tăng cao, nông sản bấp bênh, thủy lợi xuống cấp, đất đai vướng mắc, ngư dân chật vật vì “thẻ vàng” IUU… Hàng loạt “nút thắt” của khu vực nông thôn đã được nông dân Quảng Trị thẳng thắn gửi gắm tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2026.

Sáng 27/5, tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2026, không khí hội trường nóng lên ngay từ những ý kiến đầu tiên của bà con nông dân đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên với nông dân sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, vì vậy những vấn đề được đặt ra không chỉ là câu chuyện sản xuất đơn thuần mà còn phản ánh kỳ vọng về cách điều hành mới, tư duy mới trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và khoảng 80 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Những câu hỏi từ ruộng đồng

Hội nghị đã ghi nhận 48 ý kiến, câu hỏi gửi đến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành, trong đó có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp. Nhiều câu hỏi rất cụ thể, đi thẳng vào những khó khăn mà nông dân đang đối diện từng ngày.

Nỗi lo lớn nhất vẫn là bài toán đầu ra. Người dân phản ánh giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu đều tăng mạnh, trong khi giá nông sản thiếu ổn định, thương lái thu mua thất thường khiến điệp khúc “được mùa mất giá” liên tục tái diễn.

Nông dân phát biểu tại hội nghị.

Nhiều nông dân cho rằng, họ đang phải gánh toàn bộ rủi ro của thị trường. Khi giá nông sản xuống thấp, người chịu thiệt đầu tiên vẫn là nông dân. Từ thực tế ấy, bà con mong muốn tỉnh có giải pháp kết nối doanh nghiệp, phát triển kho lạnh, chế biến sâu và xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định thay vì để người dân phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ như hiện nay.

Một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều tại hội nghị là “liên kết chuỗi giá trị”. Không ít đại biểu cho rằng nông nghiệp Quảng Trị hiện vẫn chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; hợp tác xã còn yếu, chưa đóng vai trò “bà đỡ” cho nông dân trong tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao, nhiều nông dân mong muốn được hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là vốn, công nghệ và đầu ra tiêu thụ.

Công nghệ, hạ tầng và đất đai vẫn là “điểm nghẽn”

Điều dễ nhận ra là tư duy của người nông dân hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Họ không chỉ quan tâm chuyện năng suất, mà còn nói đến truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, chuyển đổi số và thương hiệu sản phẩm.

Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ kỹ năng số cho nông dân, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ trong quản trị và tiêu thụ nông sản.

Đó cũng là lý do tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; tập trung tích tụ đất đai, cấp mã số vùng trồng và phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Không chỉ đầu ra, nhiều vấn đề dân sinh kéo dài cũng được người dân phản ánh trực diện. Nhiều địa phương cho rằng hệ thống thủy lợi, kênh mương, giao thông nội đồng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và phòng chống thiên tai.

Ở vùng cuối nguồn, thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Một vấn đề khác cũng được nhiều người dân quan tâm là việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa. Theo phản ánh, nhiều nơi đã thực hiện dồn điền đổi thửa từ hơn chục năm trước nhưng đến nay người dân vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cũng như khả năng vay vốn, đầu tư sản xuất.

Tiếng nói từ biển

Không khí hội nghị cũng “nóng” lên với hàng loạt ý kiến từ bà con ngư dân vùng ven biển. Ngư dân phản ánh tình trạng thủ tục hỗ trợ nhiên liệu còn chậm, thiết bị giám sát hành trình VMS thường xuyên mất kết nối gây khó khăn cho hoạt động khai thác.

Đặc biệt, nhiều người bức xúc trước tình trạng tàu giã cào khai thác sai tuyến, sử dụng xung điện mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản nhưng chưa được xử lý triệt để.

Đây không chỉ là câu chuyện sinh kế của ngư dân, mà còn liên quan trực tiếp đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Bảo đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của nông dân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị theo đúng thẩm quyền; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và giám sát lộ trình thực hiện.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp cụ thể đã được nhấn mạnh như tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp giả, phát triển thương mại điện tử cho nông sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, xây dựng kho lạnh sau thu hoạch và nâng cấp hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn.