Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên kiểm tra khu vực sạt lở do hút cát

TPO - Liên quan đến hoạt động hút cát khiến "bờ xôi, ruộng mật" của người dân Hưng Yên bị sạt lở, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu đơn vị khai thác tuyệt đối tuân thủ yêu cầu dừng khai thác khoáng sản; thực hiện khắc phục triệt để tình trạng sạt lở...

Ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, vừa trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục tình trạng sạt lở khu vực bờ tả sông Hồng trên địa bàn xã Châu Ninh, cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã.

Thời gian gần đây, tại vị trí K95 bờ tả sông Hồng, thuộc địa phận các thôn: Năm Mẫu, Phương Trù, Kiến Châu (xã Châu Ninh) xảy ra tình trạng sạt lở. Đây là phạm vi Công ty TNHH Minh Phương được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Ngay khi xảy ra sạt lở, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Châu Ninh, Công ty TNHH Minh Phương đã triển khai các giải pháp khắc phục.

Đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện khắc phục đất bị sạt lở cho bà con nông dân.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn đơn vị khai thác khoáng sản xây dựng phương án khắc phục và bảo vệ an toàn, ổn định cho bờ sông; đồng thời triển khai công tác khảo sát, đánh giá tổng thể nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở gồm các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn, hoạt động khai thác khoáng sản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo UBND xã Châu Ninh phải thông tin kịp thời đến nhân dân về công tác khắc phục sạt lở, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực; phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục sạt lở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Tàu khai thác cát hoạt động hết công suất ngay gần bờ thời điểm trước đó

Ông Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Công ty TNHH Minh Phương tuyệt đối tuân thủ yêu cầu dừng khai thác khoáng sản; thực hiện khắc phục triệt để tình trạng sạt lở, đến khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra bảo đảm an toàn.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn yêu cầu Công ty TNHH Minh Phương dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp cho đến khi khắc phục xong tình trạng sạt lở và được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu.

Ngày 18/5, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết về bức xúc của người dân xã Châu Ninh khi tình trạng hút cát diễn ra "nóng" hơn bao giờ hết khiến đất canh tác của người dân bị sạt lở. So với diện tích ban đầu, đến nay, "bờ xôi ruộng mật" của người dân đã bị sạt hàng chục sào. Cuốn theo đó là công sức trồng trọt suốt nhiều tháng của họ.

Để bảo vệ đất đai, một số người dân đã tập hợp gõ kẻng đuổi tàu hút cát, thế nhưng các tàu này vẫn bất chấp hoạt động ngày đêm.

Đỉnh điểm là vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12/5/2026, người dân thôn Kiến Châu đã trực tiếp ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh các tàu hút cát hoạt động công khai sát bờ sông.

Theo hình ảnh phản ánh, các tàu này tiếp cận rất gần bờ, thực hiện hút cát trái quy định, gây ra những đợt sạt lở đất bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Kiến Châu ngay trong thời điểm người dân đang sinh hoạt và canh tác.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền xã nhận được phản ánh. Trước đó, ngày 13/1/2026, người dân các thôn Nam Mẫu và Phương Trù cũng đã kiến nghị khẩn cấp về việc khai thác cát gây sạt lở hành lang sông Hồng.