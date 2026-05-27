Lãnh đạo xã phải truyền lửa hành động

TPO - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu đội ngũ bí thư, chủ tịch xã phải trở thành “đầu tàu” truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cán bộ, công chức; đồng thời tăng tốc phát triển du lịch, công nghiệp và giải ngân đầu tư công ở khu vực phía Nam thành phố.

Sáng 27/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm việc với ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ba địa phương nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, giữ vai trò kết nối giữa đô thị Tam Kỳ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khu vực miền núi phía Tây và Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây cũng là khu vực được định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và du lịch sinh thái.

Sau sáp nhập, các xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã đã tiếp nhận, giải quyết khối lượng lớn hồ sơ đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố sớm xây dựng đề án phát triển du lịch phía Nam theo hướng hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết giữa hồ Phú Ninh, rừng phòng hộ Phú Ninh, Thác Trắng, Đình Chiên Đàn, Tháp Chiên Đàn và các cụm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

Các xã cũng đề xuất hỗ trợ xúc tiến đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Tam Dân, Hòa Bình, Tam Lộc, Khu công nghiệp Phú Xuân nhằm tạo động lực tăng trưởng mới; đồng thời kiến nghị ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các xã kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển tiềm năng du lịch phía nam thành phố.

Riêng xã Chiên Đàn đang lập đề án thành lập phường Chiên Đàn và đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị để đáp ứng tiêu chí nâng cấp đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong giai đoạn mới. Theo ông, lãnh đạo xã không chỉ điều hành công việc hành chính mà phải thực sự là người truyền cảm hứng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới tư duy, quyết liệt hành động.

“Người đứng đầu phải có sản phẩm cụ thể, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, đeo bám nhiệm vụ đến cùng. Phải khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong bộ máy cơ sở”, ông Hưng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các địa phương xác định rõ thế mạnh để xây dựng kế hoạch phát triển trên tinh thần “6 rõ”, tăng cường liên kết vùng, chủ động đề xuất các dự án trọng điểm tạo sức bật cho khu vực phía Nam thành phố.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu địa phương.

Đối với các tồn đọng, vướng mắc tại cơ sở, ông Hưng giao các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý dứt điểm; đồng thời tăng cường hỗ trợ các địa phương kêu gọi, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và các dự án phát triển du lịch trọng điểm phía Nam thành phố.