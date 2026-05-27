Đà Nẵng: Giá đất tăng vượt xa nhu cầu ở thực, cao nhất hơn 340 triệu đồng/m²

Linh Khanh

TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu không để thị trường bất động sản bị thao túng, “thổi giá”, tạo sốt đất ảo gây méo mó thị trường và đẩy giá nhà đất xa rời giá trị thực.

Đà Nẵng xác định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (Ảnh CTV)

TP. Đà Nẵng xác định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực thay vì phát triển nóng theo hướng đầu cơ. Đây là hướng đi cần thiết để thị trường bất động sản quay về đúng vai trò phục vụ phát triển đô thị và an sinh xã hội.

Giá đất tăng vượt xa nhu cầu ở thực

Theo các báo cáo thị trường năm 2025, mặt bằng giá đất tại Đà Nẵng đã tăng mạnh sau hai lần điều chỉnh bảng giá đất của thành phố. Tuyến đường Bạch Đằng được ghi nhận có giá đất cao nhất lên tới hơn 340 triệu đồng/m²; nhiều tuyến trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn dao động từ 150–240 triệu đồng/m².

Ở phân khúc đất nền, khảo sát của DKRA Consulting cho thấy giá sơ cấp tại Đà Nẵng dao động từ 32–126 triệu đồng/m², trong đó phần lớn giao dịch tập trung quanh mức 54 triệu đồng/m². Sức cầu tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, phân khúc căn hộ cũng tăng mạnh. Một số báo cáo thị trường ghi nhận giá căn hộ sơ cấp trung bình tại Đà Nẵng đã lên khoảng 85 triệu đồng/m², tăng gần 27% so với năm 2024. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng mức tăng này chưa hoàn toàn phản ánh nhu cầu ở thực.

Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân của phần lớn lao động đô thị tại Đà Nẵng hiện chỉ dao động khoảng 10 - 20 triệu đồng/tháng. Với mức giá căn hộ phổ biến từ 3-5 tỉ đồng/căn tại khu vực trung tâm, nhiều gia đình trẻ gần như không đủ khả năng tiếp cận nhà ở nếu không vay vốn dài hạn.

Một chuyên gia bất động sản tại Đà Nẵng nhận định, thị trường hiện tồn tại nghịch lý: phân khúc cao cấp và đất nền đầu cơ tăng mạnh, trong khi nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người dân, công nhân và người thu nhập trung bình lại thiếu hụt.

Tình trạng môi giới tung tin quy hoạch, mua bán theo tâm lý đám đông và đầu cơ ngắn hạn đang làm méo mó thị trường. Không ít khu vực ghi nhận giá đất tăng nhanh chỉ sau vài tuần dù hạ tầng và dân cư chưa phát triển tương xứng.

Các chuyên gia cho rằng nếu thị trường tiếp tục bị đẩy giá quá cao sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy: Người dân khó tiếp cận nhà ở, dòng tiền chảy vào đầu cơ thay vì sản xuất, kinh doanh, tăng nguy cơ bong bóng bất động sản, gây áp lực lên chi phí sinh hoạt và an sinh xã hội.

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy nhiều khu đô thị có tỷ lệ giao dịch cao nhưng tỷ lệ cư dân về ở thấp, phản ánh xu hướng mua để giữ tài sản hoặc đầu cơ thay vì phục vụ nhu cầu sinh sống.

Đà Nẵng yêu cầu công khai đầy đủ thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất nhằm minh bạch thị trường (Ảnh CTV)

Minh bạch thị trường là giải pháp căn cơ

Tại phiên họp thứ nhất vừa diễn ra của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh không để thị trường bất động sản bị thao túng, “thổi giá”, tạo sốt đất ảo gây méo mó thị trường và đẩy giá nhà đất xa rời giá trị thực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu công khai đầy đủ thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất và dữ liệu giao dịch để hạn chế tình trạng đầu cơ lợi dụng thông tin mập mờ để kích giá.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các dự án chậm triển khai, xử lý nghiêm tình trạng phân lô bán nền trái phép, huy động vốn sai quy định và lợi ích nhóm trong quản lý đất đai.

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, thành phố đang thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm quản lý đồng bộ giá đất, giao dịch và quy hoạch.

Đáng chú ý, Đà Nẵng xác định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực thay vì phát triển nóng theo hướng đầu cơ.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là hướng đi cần thiết để thị trường bất động sản quay về đúng vai trò phục vụ phát triển đô thị và an sinh xã hội, thay vì trở thành công cụ đầu cơ kiếm lời ngắn hạn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của miền Trung, việc xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và phù hợp thu nhập người dân được xem là điều kiện quan trọng để thành phố phát triển bền vững lâu dài.

Linh Khanh
#Bất động sản #Minh bạch thị trường #Phát triển đô thị #Tránh đầu cơ

