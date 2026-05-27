Chuyển giao thế hệ tại các doanh nghiệp bất động sản

TPO - Nhiều doanh nghiệp bất động sản như Cơ điện lạnh, Tập đoàn Novaland, Nhà Khang Điền, Xây dựng Hoà Bình, Bất động sản Phát Đạt… đang chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ F2, khi cha mẹ bố trí con cái vào các vị trí quan trọng.

F2 kế thừa

Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị - sẽ giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 10/7, thay ông Ashok Ramachandran - người sẽ rời vị trí từ cuối tháng 5.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình.

REE cho biết, việc bổ nhiệm trên nhằm xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Bình có 18 năm gắn bó với doanh nghiệp và am hiểu sâu hoạt động của REE.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình năm nay 44 tuổi, tốt nghiệp Đại học Virginia và Đại học Hawaii (Mỹ). Trước khi về REE, ông từng làm việc tại HSBC Việt Nam. Ông gia nhập REE từ năm 2007, từng giữ vai trò Giám đốc Tài chính giai đoạn 2009 - 2020 trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Để đảm bảo tuân thủ quy định, bà Nguyễn Thị Mai Thanh cũng rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/7. Tuy nhiên, bà Thanh vẫn tham gia định hướng chiến lược với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị.

Trong thời gian chuyển tiếp từ ngày 1/6 đến trước khi ông Bình nhậm chức, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ tạm thời là Người đại diện pháp luật của REE. Người kế nhiệm bà Thanh ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lee Liang Whye - đại diện Platinum Victory Pte. Ltd. - cổ đông lớn tại REE trong nhiệm kỳ còn lại 2023-2027.

Tại đại hội cổ đông 2026 của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Cao Nhật Quân năm nay 44 tuổi, là con trai của ông Bùi Thành Nhơn - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ông Quân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Western Washington (Mỹ). Ông từng giữ chức Phó tổng Giám đốc khối Đầu tư và thương mại Novaland trong vòng 10 năm, từ năm 2007 - 2017.

Ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Novaland, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân trực tiếp nắm giữ 75,32 triệu cổ phần, tương đương 3,67% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Novaland cũng thống nhất chủ trương thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG và bổ nhiệm ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban có trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu chuẩn ESG được triển khai xuyên suốt, hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Cao Nhật Quân cho biết, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ý thức rõ trọng trách trên vai và khẳng định Novaland đang triển khai một cuộc cải cách mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt nhất từ trước đến nay với ưu tiên cao nhất là hoàn tất các cam kết đối với khách hàng và nhà đầu tư.

Chạy đà

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) thông qua việc bổ nhiệm ông Lý Tuấn Kiệt giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi ngồi vào ghế Phó Tổng Giám đốc, ông Kiệt là Giám đốc Khối điều hành tổ chức kiêm Phó giám đốc Tài chính KDH.

Đáng chú ý, ông Kiệt là con trai của ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập và là người định hình thương hiệu Khang Điền.

Ông Lý Tuấn Kiệt.

Ông Lý Tuấn Kiệt sinh năm 1997, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh và gia nhập Khang Điền từ năm 2019. Hiện tại, ông Kiệt đảm nhận vị trí Phó tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Tổ chức.

Tương tự, nhiều công ty bất động sản khác ở TPHCM cũng dần tính đến chuyện chuyển giao thế hệ, khi đưa con cái vào nắm giữ những vị trí quan trọng. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đạt là một trong những cổ đông sáng lập của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc từ năm 2004 đến tháng 4/2020. Từ tháng 4/2020 đến nay ông chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Con trai của ông Đạt là ông Nguyễn Tấn Danh, năm nay 36 tuổi. Ông Danh có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Tài chính và Tiếp thị tại Đại học San Francisco, Mỹ. Ông Danh gia nhập Phát Đạt từ năm 2015 với vị trí chuyên viên Phân tích đầu tư và sau đó trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của PDR. Từ năm 2016, ông Danh được bầu vào Hội đồng quản trị Phát Đạt. Hiện tại, ông Danh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành PDR.

Ngoài vai trò tại PDR, ông Nguyễn Tấn Danh còn thành lập công ty riêng mang tên Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore. Doanh nghiệp này thành lập năm 2013 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Trường Nguyễn. Hiện ông Nguyễn Tấn Danh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Filmore.

Ông Lê Viết Hải (bìa phải) và con trai Lê Viết Hiếu.

Trong khi đó, ông Lê Viết Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC). Con trai thứ hai của ông Hải là Lê Viết Hiếu năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường California Polytechnic State University (Mỹ).

Trước khi về Việt Nam, ông Hiếu đã có 2 năm làm việc tại Ngân hàng Shinhan trước khi nhận chức Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài và Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của HBC.

Ông Hiếu từng thay cha làm Tổng giám đốc HBC trong 2 năm. Đến tháng 7/2022, ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức Tổng giám đốc HBC, chuyển sang giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc thường trực. Hiện tại, ông Hiếu còn kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch H Hội đồng quản trị HBC và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP 479 Hòa Bình.

Xu hướng chung

Không chỉ tại các doanh nghiệp bất động sản, mới đây, VinFast Auto đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay bà Lê Thị Thu Thủy. Ông Quân Anh là con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Theo VinFast Auto, ông Quân Anh đã tham gia hoạt động quản trị trong hệ sinh thái Vingroup nhiều năm và theo sát quá trình mở rộng của VinFast ra thị trường quốc tế. Đáng chú ý, tại VinFast, ông Phạm Nhật Vượng cũng đang giữ chức Tổng giám đốc.

Tại T&T Group và SHB, hai con trai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang hiện cũng đều nắm giữ các vị trí quan trọng. Trong đó, ông Đỗ Quang Vinh đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc SHB, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SHS. Trong khi đó, ông Đỗ Vinh Quang hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị T&T Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Tại Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS - mã chứng khoán: STB), bà Đặng Huỳnh Ức My đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc sau khi kết thúc nhiệm kỳ.