'Tọa độ quẩy' mùa hè mới tại TP.HCM: Paradise Summer Fest ngày 6/6 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trải nghiệm giải trí "all-in-one" tại siêu lễ hội Paradise Summer Fest ngày 6/6 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ giải tỏa cơn khát điểm đến vui chơi giải trí mới mẻ, đẳng cấp, mà còn là phiên bản “preview” sống động nhất cho tương lai của một siêu đô thị biển vươn tầm quốc tế.

Giải cơn khát, mát lạnh ngày hè cho gia đình đa thế hệ

Trên bản đồ du lịch phía Nam, những tọa độ quen thuộc như Vũng Tàu hay Đà Lạt thường xuyên rơi vào cảnh quá tải vào dịp cao điểm. Điển hình, dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, Lâm Đồng đón hơn 620.000 lượt khách, tỷ lệ lấp phòng có ngày tới 100%.

Cảnh kẹt xe hay nỗi lo cháy phòng khiến những chuyến đi ngắn ngày vô tình trở thành gánh nặng tâm lý của người dân TP.HCM và các vùng lân cận. Họ luôn khao khát một điểm đến mới mẻ, quy mô, thiên nhiên trong lành nhưng phải thuận tiện di chuyển.

“Lũ trẻ chuẩn bị nghỉ hè, hai vợ chồng thì bận nên cũng chưa thể sắp xếp du lịch dài ngày được. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là những điểm đến quen thuộc Đà Lạt, Vũng Tàu, nhưng nghĩ đến cảnh quá tải là hết muốn đi”, chị Thanh Sương (phường Chợ Quán, TP.HCM) chia sẻ.

Sự xuất hiện của siêu lễ hội Paradise Summer Fest tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) ngày 6/6 chính là lời giải cho bài toán khó của các gia đình TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.

“Thiên đường lễ hội biển mùa hè” do Vinhomes tổ chức sẽ mang đến hệ sinh thái “Lễ hội của các lễ hội”, nơi mỗi hoạt động là mảnh ghép cảm xúc được thiết kế riêng cho từng lứa tuổi, phù hợp cho tất cả thành viên trong gia đình đa thế hệ.

Bước qua cổng lễ hội, các cư dân nhí lập tức lạc vào thế giới cổ tích tại Paradise Water Fest. Bãi biển luôn rộn rã tiếng cười với mê cung Splash Zone - tổ hợp nhà phao khổng lồ và Đại tiệc bọt tuyết vô cùng sảng khoái.

Còn tại các workshop ở khu Family Fun, các bé sẽ không chỉ được thỏa sức vui chơi mà còn có cơ hội khám phá thế giới đại dương đầy màu sắc, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường một cách tự nhiên thông qua những hoạt động trải nghiệm bổ ích, sáng tạo.

Đặc biệt, bầu trời Cần Giờ trong siêu lễ hội cũng trở nên rực rỡ sắc màu với Lễ hội Diều khí động học lớn nhất Việt Nam, nơi hàng trăm con diều sinh vật biển tạo nên "đại dương trên không" kỳ ảo.

Với giới trẻ và phụ huynh, Paradise Summer Fest là hành trình "quẩy" không ngơi nghỉ. Khu trò chơi tương tác Paradise Challenge kịch tính luôn chờ đợi người thích chinh phục. Nối tiếp là thiên đường ẩm thực The Taste of Paradise và không gian bia Paradise Oktoberfest sôi động, nơi du khách thảnh thơi nhâm nhi bia thượng hạng và hòa mình vào nghệ thuật đường phố náo nhiệt.

Về chiều, không gian biến thành "mê cung ánh sáng" với Infinity Color Wave, nơi các tác phẩm gương và đèn Neon nghệ thuật tạo nên góc check-in "triệu view". Đặc biệt, khoảnh khắc Sunset Chill vào ráng chiều, với nhạc Acoustic du dương và vị vang nồng nàn, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa.

Chốn bình yên nhất thuộc về Summer Camping Village. Đây là nơi gia đình tận hưởng nhịp sống chậm lại, ông bà thảnh thơi đón gió biển, con trẻ ríu rít bên lều trại. Sự phân bổ không gian tinh tế là “thỏi nam châm” giữ chân du khách, khiến cả gia đình tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc gắn kết tình thân nơi rừng xanh xào xạc hòa quyện cùng sóng biển thì thầm.

Kết thúc ngày hội 6/6, màn trình diễn pháo hoa The Grand Fireworks Finale rực rỡ sẽ thắp sáng vịnh biển như một lời chào mừng nồng nhiệt gửi tới du khách và cư dân tương lai.

Tương lai của điểm hẹn 40 triệu lượt khách

Paradise Summer Fest được tổ chức tại địa điểm có lợi thế khó nơi nào so sánh được: Không gian sinh thái nguyên bản của rừng Sác giao hòa hoàn mỹ giữa biển xanh Cần Giờ; nằm ngay sát vách trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước - TP.HCM.

Từ đầu năm đến nay, Vinhomes Green Paradise liên tục thiết lập các kỷ lục sự kiện, như Lễ hội Xuân ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ, đón hơn 50.000 lượt khách; giải đi bộ quy tụ 1.000 người; giải chạy xanh nhất hệ thống VnExpress ngày 1/5 bùng nổ với hơn 5.000 vận động viên… Mỗi sự kiện là một lời khẳng định về năng lực vận hành chuyên nghiệp và khả năng tổ chức lễ hội quốc tế của chủ đầu tư, nâng tầm dự án thành trung tâm giải trí toàn cầu.

Sự rộn ràng của siêu lễ hội Paradise Summer Fest ngày 6/6 tới sẽ một lần nữa minh chứng cho thấy Vinhomes Green Paradise đang hiện thực hóa lộ trình trở thành điểm đến trải nghiệm quen thuộc mới của phía Nam và mang đến cho du khách “1 tấm vé, 1.000 cung bậc cảm xúc”.

Đến với Paradise Summer Fest, du khách còn có cơ hội tham gia các “car tour” trải nghiệm thực tế dự án. Tận mắt chứng kiến tiến độ thi công thần tốc và hình hài siêu đô thị biển hiện đại bậc nhất Việt Nam đang vươn cao mỗi ngày, khách hàng sẽ thêm yên tâm về tổ ấm tương lai, các nhà đầu tư sẽ thêm tin tưởng vào tiềm năng gia khai thác kinh doanh cũng như tăng giá trị bền vững.

Green Paradise Summer Fest chính là phiên bản “xem trước” chân thực nhất cho phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu bên biển Cần Giờ. Khi dòng người tiếp tục đổ về, bức tranh điểm đến đón 40 triệu lượt khách mỗi năm không còn nằm trên giấy, mà đang thực sự thành hình và hiện hữu ngay trước mắt những nhà đầu tư tiên phong.