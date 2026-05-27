Người dân Gia Lai tìm ra công viên ven biển giải nhiệt

TPO - Những ngày qua, nắng nóng tại Gia Lai diễn ra gay gắt, nền nhiệt ngoài trời tăng cao khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tại phía Đông tỉnh, công viên ven biển trở thành điểm đến quen thuộc của người dân để tránh nóng, tận hưởng gió biển.
Người dân ngồi hóng mát bên biển Quy Nhơn.
Càng về trưa, người dân đổ ra công viên ven biển Quy Nhơn mỗi lúc một đông để trốn nóng.
Nắng nóng kéo dài cũng khiến những lao động làm việc ngoài trời càng thêm vất vả. Dưới nền nhiệt tăng cao, công nhân xây dựng, shipper, lao động tự do… phải làm việc trực tiếp ngoài trời trong điều kiện oi bức, mồ hôi liên tục thấm đẫm áo.