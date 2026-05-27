Xã hội

Hà Nội: Tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6

Trần Hoàng

TPO - Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026.

Liên quan đến phản ánh liên tục mất điện tại các phường Thanh Xuân, Long Biên, Cự Khối... khiến cư dân bức xúc, Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã có phản hồi về vấn đề này.

Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện EVNHANOI cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Đại diện EVNHANOI nhấn mạnh đây không phải là cắt điện theo kế hoạch mà là biện pháp xử lý kỹ thuật phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. “Khi phát hiện nguy cơ gây sự cố trên lưới, việc xử lý ngay là bắt buộc. Do đó xảy ra việc gián đoạn cung cấp điện tạm thời”, đại diện EVNHANOI cho biết.

Cũng theo EVNHANOI, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ tại nhiều khu vực.

EVNHANOI thường xuyên kiểm tra lưới điện những ngày nắng nóng

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn Thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 đạt 6.290 MW – mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW). Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 7). Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

