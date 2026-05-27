Ứng trực 24/24h xử lý sự cố điện ở 'chảo lửa' miền Trung

TPO - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa những ngày qua như “chảo lửa”với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, điển hình Đồng Hới tới 40,2 độ C.

Chia sẻ với PV Tiền Phong ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay thời tiết nắng nóng gay gắt, cực đoan những ngày gần đây khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Trung tăng mạnh.

Riêng ngày 26/5, hệ thống điện toàn đơn vị đạt mức công suất cực đại 4.628MW, sản lượng điện tiêu thụ lên tới 98,1 triệu kWh, đồng thời xác lập mức đỉnh mới từ đầu năm đến nay.

Miền Trung những ngày qua như "chảo lửa". Ảnh: Thanh Hiền.

Nhận định định phụ tải có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới nếu nắng nóng kéo dài, EVNCPC chỉ đạo các công ty điện lực thành viên không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch trong thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt 35 độ C và trong khung giờ cao điểm từ 10h30-14h30 vào các ngày nắng nóng cực đoan, trừ trường hợp sự cố.

Các đơn vị rà soát kỹ phương án trước khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thi công trên lưới điện; bố trí thời gian cắt điện hợp lý và khôi phục cấp điện đúng thời gian đã thông báo đến khách hàng.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ quá tải do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý sự cố, rút ngắn thời gian mất điện cho khách hàng. Đặc biệt ưu tiên đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, chống xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung.

EVNCPC yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống điện trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Ông Trần Văn Gia - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC - chia sẻ, cùng với nỗ lực của ngành điện, việc khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng.

Ông Gia khuyến cáo người dân, các đơn vị hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 16h-23h hằng ngày. Lưu ý cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; thường xuyên vệ sinh thiết bị điện nhằm giảm tiêu hao năng lượng.