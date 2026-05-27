Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ứng trực 24/24h xử lý sự cố điện ở 'chảo lửa' miền Trung

Thanh Hiền

TPO - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa những ngày qua như “chảo lửa”với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, điển hình Đồng Hới tới 40,2 độ C.

Chia sẻ với PV Tiền Phong ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay thời tiết nắng nóng gay gắt, cực đoan những ngày gần đây khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Trung tăng mạnh.

Riêng ngày 26/5, hệ thống điện toàn đơn vị đạt mức công suất cực đại 4.628MW, sản lượng điện tiêu thụ lên tới 98,1 triệu kWh, đồng thời xác lập mức đỉnh mới từ đầu năm đến nay.

tp-dn-nang.jpg
Miền Trung những ngày qua như "chảo lửa". Ảnh: Thanh Hiền.

Nhận định định phụ tải có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới nếu nắng nóng kéo dài, EVNCPC chỉ đạo các công ty điện lực thành viên không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch trong thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt 35 độ C và trong khung giờ cao điểm từ 10h30-14h30 vào các ngày nắng nóng cực đoan, trừ trường hợp sự cố.

Các đơn vị rà soát kỹ phương án trước khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thi công trên lưới điện; bố trí thời gian cắt điện hợp lý và khôi phục cấp điện đúng thời gian đã thông báo đến khách hàng.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ quá tải do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý sự cố, rút ngắn thời gian mất điện cho khách hàng. Đặc biệt ưu tiên đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, chống xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung.

dlmt.jpg
EVNCPC yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống điện trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Ông Trần Văn Gia - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC - chia sẻ, cùng với nỗ lực của ngành điện, việc khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng.

Ông Gia khuyến cáo người dân, các đơn vị hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 16h-23h hằng ngày. Lưu ý cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; thường xuyên vệ sinh thiết bị điện nhằm giảm tiêu hao năng lượng.

Thanh Hiền
#Miền Trung như “chảo lửa” #không ngừng cấp điện khi trời trên 35 độ C

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe