Thanh toán xuyên biên giới tăng trưởng ấn tượng

TPO - Theo các chuyên gia, thị trường thanh toán xuyên biên giới đang tăng tốc mạnh mẽ, với doanh số giao dịch vượt xa kỳ vọng ban đầu. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương giữa Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt mang đến nguồn lợi lớn từ du lịch, bán lẻ...

Chiều 26/5, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TPHCM, báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các đơn vị tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số".

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (ảnh: Quang Định).

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - cho biết, NHNN xác định việc hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia là "đòn bẩy" quyết định để thực hiện các mục tiêu tài chính vĩ mô của nền kinh tế.

Hiện tất cả dòng chảy của nền kinh tế đều lưu thông qua kinh tế số giúp thanh toán với chi phí thấp hơn, vòng quay vốn nhanh hơn, hỗ trợ thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích cầu nội địa… giúp khách du lịch đến Việt Nam mua sắm thuận tiện hơn.

Một ví dụ điển hình là hệ thống thanh toán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa được triển khai từ đầu tháng 4. Đến cuối tháng 4, khi bắt đầu áp dụng cho chiều khách quốc tế vào Việt Nam, doanh số chi tiêu của du khách Trung Quốc đã tăng rất mạnh. Nếu trước đây doanh thu giao dịch chỉ ở mức vài trăm triệu đồng/ngày thì nay đã tăng lên tới nhiều tỷ đồng/ngày.

Khách mua hàng thanh toán bằng QR code tại chợ Bến Thành (TPHCM).

Định hướng trọng tâm của NHNN trong giai đoạn này tập trung vào ba trụ cột chính. Đó là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thực thi các nghị quyết của Đảng và Chính phủ; Phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia an toàn, thông suốt và chuẩn hóa; mở rộng hạ tầng thanh toán quốc tế và đảm bảo an ninh hệ thống.

“Thông qua những nỗ lực về chính sách và hạ tầng này, NHNN tin tưởng sẽ tạo ra một hệ sinh thái tài chính số bền vững, giúp mọi thành phần kinh tế dễ dàng tiếp cận nguồn lực tài chính, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định” - ông Tuấn nói.

Về chiến lược phát triển thanh toán xuyên biên giới, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS - cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết nối với Thái Lan, Lào và Campuchia từ năm 2024. Đầu năm nay, NAPAS tiếp tục mở rộng với Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời dự kiến cuối năm triển khai thêm tại Singapore và Đài Loan. Như vậy, đến cuối năm nay sẽ có tổng cộng 7 thị trường quốc tế được kết nối.

Hiện có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tại Việt Nam, tham gia thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần hỗ trợ hoạt động giao thương trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, trong bối cảnh TPHCM được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, thì lĩnh vực công nghiệp - thương mại cũng gắn chặt với những chỉ tiêu rất cụ thể. Trong đó, ngành công thương đang tập trung phát triển hạ tầng, triển khai các giải pháp nhằm đưa TPHCM phát triển theo hướng mua sắm, tiêu dùng văn minh và hiện đại. Thanh toán không tiền mặt, thanh toán số đáp ứng xu hướng đó.

Đại diện Sở Công Thương TPHCM nhìn nhận, việc triển khai thanh toán không tiền mặt vẫn còn rất khó khăn ở khu vực chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ. Nguyên nhân không phải do mô hình này bất khả thi, mà vì chưa khảo sát và hiểu đúng nhu cầu của nhóm đối tượng tiểu thương. Việc triển khai còn dàn trải, chưa đi đúng trọng tâm nên hiệu quả chưa cao.

Ông Phương nói rằng, đây lại là cơ hội lớn trong giai đoạn hiện nay. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, TPHCM hiện có 168 phường, xã với khối lượng công việc rất lớn. Nhiều địa phương đang rất cần các hướng dẫn, giải pháp cụ thể từ các sở, ban ngành chuyên môn. Một số phường, xã cũng đã chủ động đề nghị phối hợp triển khai thí điểm các mô hình thanh toán không tiền mặt tại chợ truyền thống thay vì làm đại trà.