Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tiêu thụ điện lập kỷ lục, Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ cao điểm mới

Dương Hưng

TPO - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định về thực hiện giá bán điện, nhằm sớm áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới.

Theo Quyết định 963/QĐ-BCT ban hành tháng 4 năm nay, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được điều chỉnh từ 17h30-22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây. Giờ thấp điểm áp dụng từ 0h-6h hằng ngày.

Tuy nhiên, Thông tư 60/2025 hiện hành lại quy định việc áp dụng khung giờ mới chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, khiến việc triển khai thực tế chưa thể áp dụng ngay.

Vì vậy, tại dự thảo mới, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp này để rút ngắn thời gian triển khai.

Bộ Công Thương cho biết, hiện phụ tải điện đang thay đổi đáng kể khi nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt buổi tối tăng nhanh, trong khi tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió ngày càng lớn. Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm được đánh giá nhằm khuyến khích dịch chuyển phụ tải khỏi khung giờ tối, tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo vào ban ngày và giảm nguy cơ quá tải hệ thống điện.

Việc áp dụng sớm khung giờ cao điểm mới sẽ góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện vào buổi tối và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia.

gia-dien-2-5685-9636-1735776933391-17357769334642077346368.png
Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay trong mùa nắng nóng năm nay.

Để phục vụ việc sửa đổi, Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) có báo cáo, phân tích về lợi ích tổng thể liên quan tới vận hành hệ thống điện khi áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm mới; lượng hóa số liệu tác động và lợi ích mang lại đối với hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực đánh giá tác động tới chi phí tiền điện của khách hàng sử dụng điện khi áp dụng khung giờ cao điểm mới theo Quyết định 963/QĐ-BCT, cùng các ảnh hưởng liên quan trong quá trình triển khai.

Theo số liệu từ NSMO, ngày 26/5, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.226 MW - mức cao nhất từ trước tới nay.

Riêng miền Bắc, phụ tải cũng liên tiếp phá đỉnh khi lần đầu tiệm cận mốc 30.000 MW. Trước đó, NSMO dự báo công suất cực đại khu vực miền Bắc trong đợt nắng nóng này có thể vượt 30.100 MW, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước.

Theo dự thảo, thông tư sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành nhằm kịp thời triển khai trong tháng 6 năm nay.

Dương Hưng
#tiêu thụ điện #khung giờ cao điểm #thấp điểm #Bộ Công Thương #giá bán điện #lập kỷ lục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe