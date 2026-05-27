Tăng tốc 'số hóa' 100.000 hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

TPO - Chương trình thí điểm tại Đà Nẵng hướng tới phổ cập công cụ số trong quản lý, bán hàng và thanh toán cho 100.000 cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn, qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế số địa phương.

Chiều 26/5, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương và UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng.

Đà Nẵng được chọn thí điểm chương trình hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi số. Ảnh: Giang Thanh.

Chương trình góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán lẻ thích ứng với xu hướng thương mại số, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuẩn hóa hoạt động quản trị, tài chính, dữ liệu và đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Thời gian triển khai từ nay đến hết tháng 11.

Đà Nẵng là địa phương thứ 2 được lựa chọn triển khai thí điểm trên cả nước, sau Thái Nguyên, nhờ có nền tảng tốt về chính quyền số, hạ tầng số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cao.

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố hiện có khoảng 100.000 cửa hàng và hộ kinh doanh bán lẻ. Đây là lực lượng quan trọng, nếu chuyển đổi số hiệu quả, sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết kết quả thí điểm ở Đà Nẵng sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình ra các địa phương.

“Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh số hóa, hướng đến mục tiêu trên 90% hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán lẻ sử dụng phần mềm và công cụ số trong mọi hoạt động quản lý, kinh doanh, tiếp cận khách hàng để tăng doanh số bán ra, tăng lợi nhuận, phát triển bền vững. Đến năm 2026, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 10 lần GRDP và năm 2030 là 30 lần GRDP”, ông Bửu nói.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho hay: “Tại TP. Đà Nẵng, nếu triển khai hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số sẽ góp phần tạo ra cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện phương thức phối hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức tín dụng và các hộ kinh doanh. Từ đó, nghiên cứu, đánh giá và nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới”.

Đà Nẵng kỳ vọng hình thành hệ sinh thái kinh doanh số thực chất.

Được biết, năm nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương cũng đã triển khai Chương trình hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ ứng dụng thương mại điện tử.

Chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh kinh doanh số, khai thác các sàn thương mại điện tử và nền tảng số để mở rộng thị trường, kết nối hoạt động bán hàng với thanh toán số, hóa đơn điện tử, logistics và các công cụ quản trị, nâng cao kỹ năng kinh doanh số… để hình thành hệ sinh thái số thực chất.

​