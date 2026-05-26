Gánh họa từ 'doanh nghiệp ma'

TP - Người dân bị đối tượng lạ đánh cắp thông tin, thành lập doanh nghiệp, nợ thuế rồi bị cấm xuất cảnh. Trong khi đó, cơ quan thuế đưa ra hàng loạt giải pháp ngăn “doanh nghiệp ma” như: Làm sạch mã số thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp; yêu cầu sinh trắc học khi đăng ký hóa đơn điện tử.

Bỗng dưng thành giám đốc

Khi cơ quan thuế áp dụng việc cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế, nhiều người “té ngửa” vì bỗng dưng thành giám đốc doanh nghiệp, cõng theo khoản nợ thuế. Anh N.B.H (An Giang) cho biết, đầu tháng 5 nhận thông báo cấm xuất cảnh vì khoản nợ thuế của 4 đơn vị (gồm: Cty TNHH Thương mại kinh doanh Minh Khang, Cty TNHH HV Investment, Cty TNHH kinh doanh Văn Thành, Cty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Lan Trần và hộ kinh doanh N.B.H).

Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh cập nhật thông tin thuế (Ảnh minh họa)

“Trước tới nay, tôi chỉ làm công ăn lương, chưa từng đứng tên hay đại diện cho bất kỳ công ty, đơn vị, pháp nhân nào. Từ đầu năm 2026, tôi nghỉ việc, đăng ký hộ kinh doanh và phát hiện có đứng tên đại diện các công ty nhưng chỉ nghĩ trùng tên. Tôi ở An Giang, đã gọi điện cho Thuế TPHCM - nơi các công ty “ma” này để hỏi thì nhận được câu trả lời có gì lên Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM (nay là Sở Tài chính) nhờ lục lại hồ sơ thành lập công ty, rồi qua công an làm việc”, anh H kể.

Sau khi nhận thông tin, anh H hoang mang không biết xử lý như thế nào. Anh H lo lắng, nếu công ty “ma” này ở tận Lạng Sơn, Hà Nội sẽ rất vất vả. Anh H mong cơ quan thuế có giải pháp để có người bị lấy thông tin thành lập ảo nhanh chóng hoàn thành thủ tục, thay vì phải vất vả lo chứng minh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, trường hợp này cơ quan thuế đã nắm được. Theo ông Huy, căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế đã phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế cùng cơ quan đăng ký kinh doanh xác định nguyên nhân thực tế của việc thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an để xác minh chính xác vụ việc.

“Khi cơ quan chức năng xác định rõ trường hợp bị giả mạo, lấy cắp thông tin, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Nghĩa vụ thuế liên quan đến các doanh nghiệp cũng được gỡ bỏ khỏi cá nhân bị lấy cắp thông tin”, ông Huy nói.

Đại diện cơ quan thuế cho biết, anh N.B.H cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh - đơn vị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an xử lý vụ việc.

“Sau khi các cơ quan trên xử lý xong, về phía nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ thực hiện ngay. Tuy nhiên, cần phải xác minh bởi có trường hợp là giả mạo nhưng cũng có trường hợp không phải giả mạo, nên cơ quan chức năng cần làm rõ”, ông Huy nói.

Cần sinh trắc học khi đăng ký hóa đơn

Nhiều năm qua, có tình trạng một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng sự thông thoáng trong pháp luật thành lập doanh nghiệp theo kiểu “đánh trống ghi danh”, thậm chí mua bán hóa đơn. Tiền Phong đã từng tìm hiểu các doanh nghiệp rao bán hóa đơn trên mạng internet. Tuy nhiên, khi tới thực tế tại địa chỉ đăng ký, doanh nghiệp không hề tồn tại.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, cả nước có khoảng 963.500 tổ chức nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đang nợ thuế (gồm: 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh). Trước thực tế trên, Cục Thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục (chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

“Cơ quan thuế sẽ kiểm soát và phát hiện kịp thời các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để hướng dẫn cập nhật địa chỉ kinh doanh, hoàn thiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Đối với các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm pháp luật thuế, ngành thuế sẽ rà soát, củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra theo quy định”, đại diện Cục Thuế cho biết.

Theo đó, tối thiểu 80% người nộp thuế sẽ được rà soát để cập nhật thông tin người đại diện pháp luật, thông tin liên hệ và các dữ liệu liên quan phục vụ quản lý; 100% hồ sơ tồn trên hệ thống quản lý thuế được rà soát, xác định lại trạng thái thực tế nhằm xử lý tình trạng hồ sơ “tồn ảo”

Ngoài ra, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử đăng ký sinh trắc học. Người đại diện theo pháp luật có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID, đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Thông tin về người đại diện theo pháp luật tại dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế khớp đúng với thông tin định danh của cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.