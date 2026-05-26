Kinh tế

Gần 200 cổ phiếu tăng giá, vì sao VN-Index vẫn mất điểm?

Việt Linh

TPO - Sau phiên hồi phục đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay (26/5) lại quay về trạng thái rung lắc mạnh. Dù sắc xanh áp đảo trên bảng điện với gần 200 cổ phiếu HoSE tăng giá, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ do chịu áp lực lớn từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba cổ phiếu họ Vingroup.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,85 điểm (0,1%), xuống 1.884,18 điểm. Điểm đáng chú ý là độ rộng sàn HoSE nghiêng hẳn về bên mua với gần 200 mã tăng, cao hơn đáng kể so với 116 mã giảm. Tuy nhiên, điều này vẫn không đủ giúp VN-Index giữ được sắc xanh.

Nguyên nhân chính đến từ lực kéo giảm rất mạnh của nhóm Vingroup. Ba mã VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sâu, riêng VIC và VHM trở thành hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. Chỉ riêng nhóm này đã lấy đi gần 14 điểm của VN-Index. Nếu loại bỏ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, thị trường thực tế vẫn duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Cổ phiếu trụ đảo chiều, gây áp lực đáng kể lên thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tiếp tục xoay sang nhóm ngân hàng và chứng khoán. ACB trở thành tâm điểm khi tăng hơn 5%, đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng giao dịch khởi sắc như MBB tăng gần 3%, VPB tăng hơn 2%, trong khi VCB, BID, CTG, TCB đều duy trì sắc xanh.

Không chỉ tăng giá, dòng tiền cũng quay lại khá mạnh với nhóm ngân hàng sau thời gian dài trầm lắng. Tổng giá trị giao dịch riêng nhóm này đạt hơn 5.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 thanh khoản toàn thị trường. ACB là mã nổi bật nhất khi khớp lệnh gần 59 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.400 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán cũng duy trì diễn biến tích cực nhờ thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. SSI tăng khoảng 2%, VND tăng gần 3%, SHS tăng gần 4%, trong khi nhiều mã khác như VCI, VIX, MBS đồng loạt đi lên.

Sau cú lao dốc mạnh đầu tuần, nhóm dầu khí cũng hồi phục trở lại. BSR, PVS, PVC, OIL đều tăng giá, góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Đáng chú ý, PET tăng trần. Tuy vậy, dòng tiền nhìn chung vẫn khá thận trọng khi VN-Index chưa thể vượt lại mốc 1.900 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 19.500 đồng. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng gần 660 tỷ đồng, tập trung mạnh ở MSB, HPG, VIC và VHM.

#Chứng khoán #VN-Index #Vingroup #Ngân hàng #Thị trường #Giao dịch

