Shark Hùng Anh: Rót vốn dễ nhưng thủ tục hành chính phức tạp

TPO - Theo ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc BIN Corporation Group, điều đầu tiên cần quan tâm chính là tính minh bạch và sự cởi mở của hành lang pháp lý. Doanh nghiệp rất sợ việc dòng vốn khi mang vào thì dễ, nhưng khi rút ra hoặc chuyển đổi lại gặp nhiều thủ tục hành chính phức tạp.

Tạo “sân chơi” mới cho dòng vốn

Tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026, các chuyên gia quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp đã hiến kế nhiều để tạo lập môi trường thử nghiệm có kiểm soát phù hợp ở Đà Nẵng, thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, thu hút dòng vốn toàn cầu.

Các chuyên gia, đại diện quỹ đầu tư, doanh nghiệp hiến kế cho sandbox Đà Nẵng.

Theo ông Oscar Njuguna - Trưởng Ban Thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN), đối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, điều quan trọng là sự hỗ trợ về mặt chính sách.

Chính quyền Đà Nẵng đang rất nỗ lực để đảm bảo sự đồng bộ trong thiết kế các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thiết lập các tiêu chí thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như liên kết với dòng vốn không chỉ ở quy mô địa phương mà còn trên toàn cầu.

“VIFC-DN đang hoàn thiện phiên bản đầu tiên của các tiêu chí và quy tắc quản lý sandbox. Tất nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định do nằm trong phạm vi tài phán của IFC và khung pháp lý của Việt Nam. Để đảm bảo tính đồng bộ cao nhất, VIFC-DN đang đề xuất Chính phủ cho phép liên kết sandbox địa phương với sandbox quốc gia”, ông Oscar nói.

Bà Tiffany Hoàng - Quản lý Quỹ Stellar Việt Nam - nêu ra ba yếu tố cốt lõi khiến quỹ đầu tư đặc biệt quan tâm và đánh giá cao Đà Nẵng. Thứ nhất là sự cởi mở của chính quyền đối với môi trường thử nghiệm sandbox, cùng với trung tâm đổi mới sáng tạo và khung pháp lý khuyến khích các start-up phát triển.

Theo bà Tiffany Hoàng - Quản lý Quỹ Stellar Việt Nam, sự cởi mở của chính quyền đối với môi trường thử nghiệm sandbox là một trong 3 yếu tố khiến Đà Nẵng hấp dẫn với nhà đầu tư.

Thứ hai là môi trường kết nối chặt chẽ giữa các quy định của Chính phủ, các start-up và các doanh nghiệp lớn. “Điều này vô cùng quan trọng vì start-up không xây dựng công nghệ cho riêng họ mà để phục vụ các bên liên quan. Việc tạo dựng một môi trường có sự kết nối chặt chẽ giữa tất cả các bên tham gia sẽ hỗ trợ rất lớn cho các start-up đưa sản phẩm ra thị trường, phát triển một cách hệ thống và bền vững”, bà Tiffany nói.

Đại diện Quỹ Stellar Việt Nam cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển cốt lõi của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đó là nguồn nhân lực. Bởi vậy, nơi đây luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.

Tìm “lối ra” cho sandbox

Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng thu hút vốn là bài toán làm sao để sandbox không trở thành “vùng thử nghiệm vô tận” mà thực sự tạo ra kết quả với những sản phẩm, ứng dụng, giải pháp được cấp phép và thương mại hóa.

Dưới góc độ doanh nghiệp, theo ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc BIN Corporation Group, điều đầu tiên cần quan tâm chính là tính minh bạch và sự cởi mở của hành lang pháp lý.

Shark Lê Hùng Anh nhấn mạnh tính minh bạch và sự cởi mở của hành lang pháp lý.

Dẫn chứng từ Singapore, vị “cá mập” này cho biết đảo quốc sư tử thu hút được hàng loạt tập đoàn công nghệ và tài chính lớn là nhờ hệ thống luật pháp cực kỳ rõ ràng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt và cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, dòng tiền ra vào rất thuận tiện.

“Doanh nghiệp rất sợ việc dòng vốn khi mang vào thì dễ nhưng khi rút ra hoặc chuyển đổi lại gặp nhiều thủ tục hành chính phức tạp”, ông Hùng Anh nói.

Yếu tố thứ hai là các chính sách ưu đãi về thuế và chi phí vận hành. Đà Nẵng nếu muốn cạnh tranh thì phải có những cơ chế tương tự, thậm chí phải linh hoạt và cởi mở hơn để bù đắp cho những hạn chế về hạ tầng ban đầu.

Cuối cùng là việc thực thi chính sách phải nhanh chóng. Sandbox là để thử nghiệm cái mới, nếu quy trình cấp phép thử nghiệm mất quá nhiều thời gian thì doanh nghiệp sẽ mất đi cơ hội thị trường.

“Do đó, tôi kỳ vọng Đà Nẵng sẽ có một bộ máy quản lý chuyên trách, tinh gọn, có thể hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc của doanh nghiệp ngay tại địa phương mà không cần phải chờ đợi qua nhiều cấp phê duyệt”, ông Hùng Anh đề xuất.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đang xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thu hút dòng vốn.

Theo ông Trần Mạnh Trúc - Giám đốc đầu tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures, cơ chế sandbox luôn là câu chuyện cân bằng giữa rủi ro và lợi ích, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính vốn là ngành bị kiểm soát rất chặt chẽ.

Chuyên gia này cho yếu tố then chốt đầu tiên của một sandbox thành công là phải có lộ trình thoái lui rõ ràng hoặc lộ trình chuyển đổi lên giấy phép chính thức.

“Thực tế, các start-up tham gia thử nghiệm trong một năm, hai năm, rồi sau đó không biết phải làm gì tiếp theo vì không có một lộ trình rõ ràng để từ sandbox nhân rộng ra thị trường. Đây là rủi ro rất lớn cho cả start-up và nhà đầu tư”, ông Trúc chỉ rõ.

Bên cạnh đó, yếu tố bảo vệ người dùng và ổn định tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Giám đốc đầu tư của Do Ventures đề xuất Đà Nẵng cần xây dựng năng lực giám sát các hoạt động theo thời gian thực, ứng dụng công nghệ để kiểm soát rủi ro bởi trong sandbox, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

“Ngoài ra, cần có giới hạn rõ ràng về quy mô của sandbox như: số lượng người dùng, hạn mức giao dịch… Để ngay cả khi dự án thất bại, tác động của nó lên hệ thống tài chính chung cũng được giảm thiểu tối đa.

Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để học hỏi từ các quốc gia khác, ví dụ như Singapore chia sandbox thành nhiều cấp độ khác nhau - từ "sandbox nhanh" cho các thử nghiệm rủi ro thấp, đến các sandbox tiêu chuẩn cho các sáng kiến phức tạp hơn. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng quản lý cho cả doanh nghiệp và chính quyền”, ông Trúc gợi mở.

