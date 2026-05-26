Hà Nội đề xuất cơ chế dành riêng cho thiết bị bay không người lái

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và quy hoạch các không gian thử nghiệm dành riêng cho thiết bị bay không người lái (UAV).

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển công trình ngầm; khai thác không gian tầm thấp, không gian tầm cao trên địa bàn thành phố.

Quy định này nhằm thực hiện điểm b, điểm c và điểm d, khoản 3, Điều 11 và điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 13 Luật Thủ đô 2026.

Theo UBND TP. Hà Nội, không gian đô thị được phân vùng theo chiều thẳng đứng. Trong đó, không gian ngầm được tính từ mặt đất tự nhiên hoặc mặt nước tự nhiên trở xuống.

Không gian tầm thấp là vùng không gian tính từ mặt đất tự nhiên hoặc mặt nước tự nhiên đến cao độ khống chế. Không gian tầm cao là vùng không gian trên cao được quản lý, khai thác theo quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, quốc phòng...

Đối với không gian ngầm, UBND TP. Hà Nội đề xuất các chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng, vốn, tài chính; hỗ trợ vay vốn và cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành, địa phương đối với hồ sơ đầu tư.

Để phát triển không gian tầm thấp, UBND thành phố đề xuất áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và quy hoạch các không gian thử nghiệm dành riêng cho thiết bị bay không người lái (UAV) và các dịch vụ bay tầm thấp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại hóa công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp tiên phong.

Thành phố cũng khuyến khích hợp tác công - tư trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái, mở rộng thị trường kinh tế tầm thấp.

Về nội dung này, Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, việc áp dụng sandbox, hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khuyến khích hợp tác công - tư nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp; đồng thời, tạo môi trường thử nghiệm công nghệ an toàn, từng bước hình thành hệ sinh thái hạ tầng và thị trường kinh tế tầm thấp phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô.

Với không gian tầm cao, thành phố ưu tiên nguồn lực và ứng dụng chuyển đổi số để nâng cấp hạ tầng cảng hàng không, hệ thống điều hành bay; mở rộng năng lực khai thác vùng trời bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, bảo trì hạ tầng hàng không...

