Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội đề xuất cơ chế dành riêng cho thiết bị bay không người lái

Thanh Hiếu

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và quy hoạch các không gian thử nghiệm dành riêng cho thiết bị bay không người lái (UAV).

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển công trình ngầm; khai thác không gian tầm thấp, không gian tầm cao trên địa bàn thành phố.

Quy định này nhằm thực hiện điểm b, điểm c và điểm d, khoản 3, Điều 11 và điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 13 Luật Thủ đô 2026.

Theo UBND TP. Hà Nội, không gian đô thị được phân vùng theo chiều thẳng đứng. Trong đó, không gian ngầm được tính từ mặt đất tự nhiên hoặc mặt nước tự nhiên trở xuống.

Không gian tầm thấp là vùng không gian tính từ mặt đất tự nhiên hoặc mặt nước tự nhiên đến cao độ khống chế. Không gian tầm cao là vùng không gian trên cao được quản lý, khai thác theo quy hoạch, pháp luật về hàng không dân dụng, quốc phòng...

images2608333flycam-17386578435371853365025.jpg
Hà Nội đề xuất thử nghiệm không gian dành riêng cho UAV.

Đối với không gian ngầm, UBND TP. Hà Nội đề xuất các chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng, vốn, tài chính; hỗ trợ vay vốn và cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành, địa phương đối với hồ sơ đầu tư.

Để phát triển không gian tầm thấp, UBND thành phố đề xuất áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và quy hoạch các không gian thử nghiệm dành riêng cho thiết bị bay không người lái (UAV) và các dịch vụ bay tầm thấp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại hóa công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp tiên phong.

Thành phố cũng khuyến khích hợp tác công - tư trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái, mở rộng thị trường kinh tế tầm thấp.

Về nội dung này, Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, việc áp dụng sandbox, hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khuyến khích hợp tác công - tư nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp; đồng thời, tạo môi trường thử nghiệm công nghệ an toàn, từng bước hình thành hệ sinh thái hạ tầng và thị trường kinh tế tầm thấp phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô.

Với không gian tầm cao, thành phố ưu tiên nguồn lực và ứng dụng chuyển đổi số để nâng cấp hạ tầng cảng hàng không, hệ thống điều hành bay; mở rộng năng lực khai thác vùng trời bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, bảo trì hạ tầng hàng không...

Thanh Hiếu
#Thiết bị bay không người lái #Hà Nội #Dự thảo nghị quyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe