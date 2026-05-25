Khám phá vẻ đẹp đa sắc của du lịch Nghệ An

Từ biển xanh, đồi chè, núi cao đến những bản làng miền biên viễn, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều trải nghiệm đa dạng. Không chỉ sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, xứ Nghệ còn níu chân du khách bởi vẻ đẹp văn hóa, nhịp sống bình yên và những hành trình khám phá đậm chất riêng.

Từ quảng trường lịch sử đến những điểm hẹn giữa thiên nhiên

Nằm ở trung tâm Bắc Trung Bộ, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với địa hình đa dạng gồm biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên cho vùng đất này nhiều loại hình du lịch phong phú, từ du lịch văn hóa – lịch sử đến nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm cộng đồng.

Giữa lòng Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử của xứ Nghệ. Không gian rộng lớn với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện lớn mà còn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách.

Lễ Chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) sáng 19/5/2025, nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi buổi chiều, hàng nghìn người tìm đến quảng trường để dạo bộ, tập thể dục hoặc tận hưởng không khí yên bình của thành phố. Nhiều du khách khi đến Nghệ An cũng chọn nơi đây như điểm bắt đầu hành trình để hiểu hơn về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Rời thành phố, hành trình khám phá xứ Nghệ mở ra với những miền thiên nhiên rộng lớn và hùng vĩ. Một trong những điểm đến được nhiều người yêu thích là Đảo chè Thanh Chương – nơi được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” của Nghệ An.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua từng đảo chè xanh mướt giữa lòng hồ, du khách dễ dàng cảm nhận sự thư thái của thiên nhiên. Những đồi chè nối tiếp nhau trải dài tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình hiếm có.

Không khí trong lành, hương chè thoang thoảng cùng mặt nước phẳng lặng khiến nơi đây trở thành điểm check-in hấp dẫn đối với giới trẻ. Chỉ cần đưa máy ảnh lên, du khách đã có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp như tranh giữa màu xanh bất tận của đồi chè.

Không chỉ có đồi chè, Nghệ An còn ghi dấu với nhiều khu du lịch sinh thái ngày càng hút khách. Khu du lịch Hòn Mát là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong các chuyến nghỉ cuối tuần.

Với hồ nước rộng, không gian xanh mát cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, Hòn Mát mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên và thư giãn. Du khách có thể chèo thuyền, cắm trại, tham gia trải nghiệm nông nghiệp hay thưởng thức các món ăn dân dã mang hương vị miền quê xứ Nghệ.

Điểm nhấn của khu du lịch là những vườn hoa rực rỡ sắc màu và khu nuôi thú cưng tạo nên không gian vui chơi phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn giới trẻ thích chụp ảnh.

Trong khi đó, Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách những năm gần đây. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng.

Ngoài công viên nước, khu nghỉ dưỡng và các khu vui chơi, nơi đây còn có vườn thú bán hoang dã với nhiều loài động vật quý hiếm như voi, hổ, sư tử, hươu cao cổ hay tê giác. Điều này giúp Mường Thanh Diễn Lâm trở thành điểm đến phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ trong dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ ngắn ngày.

Không quá náo nhiệt như nhiều trung tâm du lịch lớn, Nghệ An chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc và chân thành. Những miền quê yên bình, cánh đồng xanh trải dài hay nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương tạo nên nét riêng khó trộn lẫn cho du lịch xứ Nghệ.

Du lịch khám phá và trải nghiệm bền vững

Nếu miền biển và các khu sinh thái mang đến cảm giác thư giãn thì miền Tây Nghệ An lại hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và bản sắc văn hóa vùng cao.

Một trong những điểm đến nổi bật là Mường Lống – nơi được ví như “Sa Pa của xứ Nghệ”. Nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Mường Lống quanh năm có khí hậu mát mẻ với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Những bản làng của đồng bào Mông nép mình bên sườn núi, những vườn mận, vườn đào cùng các thửa ruộng bậc thang tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn.

Đến với Mường Lống, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán và văn hóa của đồng bào vùng cao. Những mô hình homestay, trải nghiệm cộng đồng hay giao lưu văn nghệ đang dần trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn của miền Tây Nghệ An.

Nhiều du khách thích thú khi được tham gia các hoạt động như làm vườn, gặt lúa, nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực địa phương và sinh hoạt cùng người dân bản địa.

Cũng ở miền Tây xứ Nghệ, Puxailaileng đang trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích khám phá lựa chọn trong những năm gần đây.

Với độ cao khoảng 2.720m, Puxailaileng được ví như “nóc nhà của Bắc Trường Sơn”. Hành trình chinh phục đỉnh núi tuy nhiều thử thách nhưng mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho những người đam mê trekking.

Từ thành phố Vinh (cũ), du khách phải vượt quãng đường dài theo quốc lộ 7A lên xã Na Ngoi rồi tiếp tục di chuyển vào Trạm Biên phòng Buộc Mú. Từ đây, hành trình khám phá thực sự bắt đầu với những cung đường quanh co, nhiều đoạn dốc cao và sạt lở do mưa lũ.

Càng lên cao, cảnh sắc thiên nhiên càng trở nên kỳ vĩ. Những biển mây trắng xóa bồng bềnh giữa núi rừng khiến nhiều người có cảm giác như đang bước vào chốn tiên cảnh.

Sau hành trình băng qua rừng sa mu cổ thụ phủ đầy rong rêu và vượt qua cột mốc 422 trên tuyến biên giới Việt – Lào, du khách sẽ đặt chân lên đỉnh Puxailaileng. Khoảnh khắc chạm tới “nóc nhà Bắc Trường Sơn” mang lại cảm giác phấn khích và tự hào đối với bất cứ ai từng trải nghiệm.

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch ở miền Tây Nghệ An từng bước được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển và lưu trú của du khách.

Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, địa phương đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa nhằm tạo dấu ấn riêng cho du lịch xứ Nghệ. Cùng với đó là định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Nhiều giải pháp như hạn chế rác thải nhựa tại các bãi biển, xây dựng mô hình “biển không rác” hay kết nối tuyến du lịch sinh thái với Vườn quốc gia Pù Mát đang được triển khai nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Không quá hào nhoáng hay sôi động, Nghệ An hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp chân thật của thiên nhiên và con người. Từ biển xanh, đồi chè, núi cao đến những bản làng miền biên viễn, mỗi hành trình ở xứ Nghệ đều mang lại những trải nghiệm riêng, giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút của vùng đất giàu bản sắc này.