Du lịch sinh thái cộng đồng ở Cát Tiên: Khi bản sắc dân tộc trở thành tài sản phát triển bền vững

Ta Lai Experience — từ dự án được WWF hỗ trợ đến thương hiệu du lịch giáo dục được các trường quốc tế tin chọn.

Nhà dài S'Tiêng — công trình kiến trúc truyền thống bằng tre tại Ta Lai Experience, Vườn Quốc gia Cát Tiên

Trong bối cảnh nhiều mô hình du lịch "xanh" chỉ dừng lại ở quảng cáo, Ta Lai Experience tại tỉnh Đồng Nai là một trong số ít dự án chứng minh được rằng phát triển du lịch và bảo tồn cộng đồng có thể đi cùng nhau — và thực sự tạo ra tác động đo lường được.

Hơn một thập kỷ gắn bó với vùng đất Cát Tiên

Khởi nguồn từ năm 2010 với sự hỗ trợ của WWF Đan Mạch, WWF Việt Nam và nguồn tài trợ DANIDA, Ta Lai Longhouse được xây dựng ngay tại bìa Vườn Quốc gia Cát Tiên — một trong những khu vực đa dạng sinh học quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Mục tiêu ban đầu không phải là tạo ra một điểm du lịch, mà là một mô hình: liệu người dân bản địa có thể trở thành người bảo vệ rừng, thay vì là áp lực lên rừng, thông qua phát triển sinh kế từ du lịch có trách nhiệm?

Người Mạ, Tày và S'Tiêng tại Ta Lai nay là những hướng dẫn viên rừng, nhân viên đón tiếp và người truyền dạy văn hóa — trực tiếp hưởng lợi từ dòng khách đến tham quan và học tập. Quỹ Phát triển Cộng đồng (CDF) giúp tài trợ học bổng, gia súc và cây trồng cho các hộ gia đình khó khăn trong làng.

Biển ghi nhận tài trợ từ WWF ngày 15/02/2012 — dấu mốc lịch sử khai sinh dự án cộng đồng tại Tà Lài

Giáo dục ngoài lớp học: sản phẩm khác biệt của Ta Lai

Một trong những thế mạnh đặc thù của Ta Lai Experience là hệ chương trình giáo dục ngoài trời dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi. Các em được ngủ lại trong nhà dài truyền thống, tham gia đi bộ khám phá rừng, học về đa dạng sinh học và giao lưu văn hóa với cộng đồng bản địa.

Tỷ lệ giám sát một nhân viên cho mỗi mười học sinh, cùng đội ngũ được đào tạo sơ cứu và ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn trong tất cả các hoạt động. Đây là lý do nhiều trường quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội chọn Ta Lai làm điểm dã ngoại học thuật thường niên.

Chuyển đổi số để tương xứng với tầm vóc thực

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ta Lai Experience nhận ra rằng nền tảng số chưa phản ánh đúng giá trị và quy mô thực tế của dự án. Bốn website hoạt động rời rạc gây khó khăn cho người dùng và lãng phí nguồn lực nội bộ.

Phối hợp cùng Prodima — công ty digital marketing agency trụ sở tại TP.HCM — Ta Lai tiến hành xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh và hợp nhất toàn bộ sang một website duy nhất, hiện đại và tối ưu cho tìm kiếm. Prodima cũng đồng hành trong tư vấn chiến lược nội dung số, từ bộ từ khóa SEO đến định hướng content marketing phù hợp với từng nhóm đối tượng mục tiêu.

Hướng đến tương lai: y tế, nông nghiệp và du lịch bền vững địa phương

Không dừng lại ở thành quả hiện tại, Ta Lai Experience đang mở rộng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: kết nối tình nguyện viên quốc tế dạy tiếng Anh miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp và hướng đến cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân bản địa. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy một dự án du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững khi đặt con người làm trung tâm của mọi quyết định.