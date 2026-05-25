Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Du lịch sinh thái cộng đồng ở Cát Tiên: Khi bản sắc dân tộc trở thành tài sản phát triển bền vững

P.V

Ta Lai Experience — từ dự án được WWF hỗ trợ đến thương hiệu du lịch giáo dục được các trường quốc tế tin chọn.

image001-5378.jpg
Nhà dài S'Tiêng — công trình kiến trúc truyền thống bằng tre tại Ta Lai Experience, Vườn Quốc gia Cát Tiên

Trong bối cảnh nhiều mô hình du lịch "xanh" chỉ dừng lại ở quảng cáo, Ta Lai Experience tại tỉnh Đồng Nai là một trong số ít dự án chứng minh được rằng phát triển du lịch và bảo tồn cộng đồng có thể đi cùng nhau — và thực sự tạo ra tác động đo lường được.

Hơn một thập kỷ gắn bó với vùng đất Cát Tiên

Khởi nguồn từ năm 2010 với sự hỗ trợ của WWF Đan Mạch, WWF Việt Nam và nguồn tài trợ DANIDA, Ta Lai Longhouse được xây dựng ngay tại bìa Vườn Quốc gia Cát Tiên — một trong những khu vực đa dạng sinh học quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Mục tiêu ban đầu không phải là tạo ra một điểm du lịch, mà là một mô hình: liệu người dân bản địa có thể trở thành người bảo vệ rừng, thay vì là áp lực lên rừng, thông qua phát triển sinh kế từ du lịch có trách nhiệm?

Người Mạ, Tày và S'Tiêng tại Ta Lai nay là những hướng dẫn viên rừng, nhân viên đón tiếp và người truyền dạy văn hóa — trực tiếp hưởng lợi từ dòng khách đến tham quan và học tập. Quỹ Phát triển Cộng đồng (CDF) giúp tài trợ học bổng, gia súc và cây trồng cho các hộ gia đình khó khăn trong làng.

image003-4056.jpg
Biển ghi nhận tài trợ từ WWF ngày 15/02/2012 — dấu mốc lịch sử khai sinh dự án cộng đồng tại Tà Lài

Giáo dục ngoài lớp học: sản phẩm khác biệt của Ta Lai

Một trong những thế mạnh đặc thù của Ta Lai Experience là hệ chương trình giáo dục ngoài trời dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi. Các em được ngủ lại trong nhà dài truyền thống, tham gia đi bộ khám phá rừng, học về đa dạng sinh học và giao lưu văn hóa với cộng đồng bản địa.

Tỷ lệ giám sát một nhân viên cho mỗi mười học sinh, cùng đội ngũ được đào tạo sơ cứu và ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn trong tất cả các hoạt động. Đây là lý do nhiều trường quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội chọn Ta Lai làm điểm dã ngoại học thuật thường niên.

Chuyển đổi số để tương xứng với tầm vóc thực

image005.png

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ta Lai Experience nhận ra rằng nền tảng số chưa phản ánh đúng giá trị và quy mô thực tế của dự án. Bốn website hoạt động rời rạc gây khó khăn cho người dùng và lãng phí nguồn lực nội bộ.

Phối hợp cùng Prodima — công ty digital marketing agency trụ sở tại TP.HCM — Ta Lai tiến hành xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh và hợp nhất toàn bộ sang một website duy nhất, hiện đại và tối ưu cho tìm kiếm. Prodima cũng đồng hành trong tư vấn chiến lược nội dung số, từ bộ từ khóa SEO đến định hướng content marketing phù hợp với từng nhóm đối tượng mục tiêu.

Hướng đến tương lai: y tế, nông nghiệp và du lịch bền vững địa phương

Không dừng lại ở thành quả hiện tại, Ta Lai Experience đang mở rộng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: kết nối tình nguyện viên quốc tế dạy tiếng Anh miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp và hướng đến cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân bản địa. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy một dự án du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững khi đặt con người làm trung tâm của mọi quyết định.

"Chúng tôi tin rằng du lịch có thể là lực lượng tích cực cho cả con người lẫn thiên nhiên. Ta Lai ra đời để truyền cảm hứng về sự tôn trọng đa dạng sinh học, truyền thống địa phương và lối sống bền vững."

— Đại diện lãnh đạo Ta Lai Experience

P.V
#du lịch sinh thái #Cát Tiên #bảo tồn văn hóa #phát triển bền vững #du lịch cộng đồng #Ta Lai #đa dạng sinh học

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe