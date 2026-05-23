Ngắm ruộng bậc thang Tả Van mùa nước đổ

TPO - Những ngày này, ruộng bậc thang ở Tả Van ở Lào Cai - nơi được công nhận là danh thắng cấp quốc gia bước vào mùa nước đổ. Mặt ruộng loang loáng như gương, phản chiếu ánh nắng vàng ruộm, xen kẽ là sắc xanh mạ non và thấp thoáng nếp nhà, tạo nên khung cảnh yên bình đặc trưng nơi vùng cao.
Từ trên cao nhìn xuống, các thửa ruộng nối tiếp nhau loang loáng nước, xen giữa là những dải xanh mới lên, báo hiệu một vụ mùa mới bắt đầu.
Du khách tham quan, đi trên các thửa ruộng, men theo những lối đất nhỏ giữa các bậc thang. Không chỉ chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên, du khách còn có thể cùng người dân trải nghiệm cấy lúa, tham gia sinh hoạt văn nghệ, đốt lửa trại giữa bản làng. Anh Chảo Láo Lở, hướng dẫn viên du lịch tại Tả Van cho biết, từ thời điểm này đến hết mùa nước đổ, kéo dài khoảng hơn 1 tháng, ruộng bậc thang thay đổi diện mạo từng ngày. Nước phủ kín các bậc ruộng, lấp lánh dưới nắng như dát bạc; khi bà con bắt đầu cấy, mặt ruộng dần chuyển sang màu xanh của lúa non.
Ruộng bậc thang Tả Van với diện tích hơn 700 ha được công nhận là danh thắng cấp quốc gia và là một trong những cung trekking lý tưởng nhất Việt Nam. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, xã Tả Van còn gây ấn tượng bởi mô hình du lịch bền vững với hơn 60 homestay được xây dựng hài hòa với môi trường, giữ nguyên nét nguyên sơ của bản làng. Ngày 15/7/2025, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa bản Tả Van vào danh sách sáu “ngôi làng trên mây” đẹp nhất châu Á, cùng với các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc, Bhutan, Philippines và Ấn Độ.