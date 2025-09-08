Lúa chín vàng, thơm ngát ở ngôi làng Việt đẹp nhất châu Á

TPO - Những ngày này, tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng, trải dài từ khu vực Ý Linh Hồ xuống thung lũng Mường Hoa. Sắc lúa vàng rực rỡ phủ kín các bản du lịch cộng đồng như Tả Van Giáy 1, Tả Van Giáy 2, Tả Van Mông, Hòa Sử Pán, Thào Hồng Dến... tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, quyến rũ.
Du khách đến Tả Van còn được trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm ngay tại các điểm du lịch cộng đồng. Riêng dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, xã đã đón 19.205 lượt khách, doanh thu từ du lịch và dịch vụ đạt hơn 107 tỷ đồng. Sức hút của những cánh đồng bậc thang, khi thì xanh mướt trải dài miền sơn cước, khi lại vàng óng vào mùa chín, đã đưa Tả Van trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.
Ngày 15/7/2025, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa bản Tả Van (xã Tả Van, Lào Cai) vào danh sách sáu “ngôi làng trên mây” đẹp nhất châu Á, cùng với các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc, Bhutan, Philippines và Ấn Độ. Danh thắng ruộng bậc thang Tả Van, với diện tích hơn 700 ha, đã được công nhận cấp quốc gia và là một trong những cung trekking lý tưởng nhất Việt Nam. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tả Van còn gây ấn tượng bởi mô hình du lịch bền vững, hơn 60 homestay được xây dựng hài hòa với môi trường, giữ nguyên nét nguyên sơ của bản làng.