Lúa chín vàng, thơm ngát ở ngôi làng Việt đẹp nhất châu Á

Ngày 15/7/2025, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa bản Tả Van (xã Tả Van, Lào Cai) vào danh sách sáu “ngôi làng trên mây” đẹp nhất châu Á, cùng với các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc, Bhutan, Philippines và Ấn Độ. Danh thắng ruộng bậc thang Tả Van, với diện tích hơn 700 ha, đã được công nhận cấp quốc gia và là một trong những cung trekking lý tưởng nhất Việt Nam. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tả Van còn gây ấn tượng bởi mô hình du lịch bền vững, hơn 60 homestay được xây dựng hài hòa với môi trường, giữ nguyên nét nguyên sơ của bản làng.