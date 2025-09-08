Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Lào Cai:

Lúa chín vàng, thơm ngát ở ngôi làng Việt đẹp nhất châu Á

Thành Đạt
Phạm Quỳnh
Chảo Láo Lở

TPO - Những ngày này, tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng, trải dài từ khu vực Ý Linh Hồ xuống thung lũng Mường Hoa. Sắc lúa vàng rực rỡ phủ kín các bản du lịch cộng đồng như Tả Van Giáy 1, Tả Van Giáy 2, Tả Van Mông, Hòa Sử Pán, Thào Hồng Dến... tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, quyến rũ.

Video: Lúa chín vàng rực rỡ khắp các thửa ruộng bậc thang.
z6983044021878-5d1863d9d302863cdb421cd56cb4973f.jpg
Xã Tả Van﻿ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Hoàng Liên, Mường Hoa và Tả Van (thuộc thị xã Sa Pa trước đây). Nơi đây ôm trọn thung lũng Mường Hoa tuyệt đẹp cùng nhiều bản du lịch cộng đồng nổi tiếng. Những thửa ruộng bậc thang ở Tả Van đã được công nhận là Danh lam thắng cảnh và Di tích quốc gia, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.
z6983043708517-6b6b2efe646ac5ffde21564813a0096e.jpg
Dù nằm cách trung tâm Khu du lịch Quốc gia Sa Pa hơn 10 km, những thửa ruộng bậc thang ở Tả Van vẫn níu chân du khách bởi vẻ đẹp vàng óng, trải dài.
z6981716629475-5cca5d5146e16e81aad716a815750c31.jpg
Giữa những thửa ruộng bậc thang óng ả, các bản làng hiện lên san sát, tạo nên bức tranh bình yên, sống động.
z6981716584656-800b1c114ed46141ad34f0804f7ae05e.jpg
Du khách đến đây không chỉ để check-in mà còn để hít hà hương lúa chín. Giữa sắc vàng bát ngát, những điểm du lịch cộng đồng hiện lên bình dị với làn khói bếp vương trên nền trời, mang lại cảm giác an yên khó quên.
z6981716614152-513b20cdfceb28301c12866706f6b651.jpg
z6981716544988-def9fd94d380c4885fded0b907776928.jpg
Thời điểm này, bà con bắt đầu ra đồng cấy mạ, xay lúa. Trên những thửa ruộng bậc thang, sắc vàng của lúa chín đan xen cùng xanh non của mạ mới, nâu trầm của đất, tạo nên bức tranh đa sắc đầy cuốn hút.
z6984317810717-f1570a8ee911abb6fc2c8f173fa0ff11.jpg
Một điểm check-in.
z6984317806696-dc22115b0bae39f582b364a6ff13b15f.jpg
Những điểm dừng chân, quán nước nhỏ giữa ruộng bậc thang mang đến cho du khách trải nghiệm hiếm có.
z6984311881598-a62736721519fa574104665081c4ce94.jpg
z6984311899996-b14e77d909a7fb958d0a426e60146c4d.jpg
Du khách đến Tả Van còn được trải nghiệm vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm ngay tại các điểm du lịch cộng đồng. Riêng dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, xã đã đón 19.205 lượt khách, doanh thu từ du lịch và dịch vụ đạt hơn 107 tỷ đồng. Sức hút của những cánh đồng bậc thang, khi thì xanh mướt trải dài miền sơn cước, khi lại vàng óng vào mùa chín, đã đưa Tả Van trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Ngày 15/7/2025, tờ South China Morning Post (SCMP) đã đưa bản Tả Van (xã Tả Van, Lào Cai) vào danh sách sáu “ngôi làng trên mây” đẹp nhất châu Á, cùng với các điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc, Bhutan, Philippines và Ấn Độ. Danh thắng ruộng bậc thang Tả Van, với diện tích hơn 700 ha, đã được công nhận cấp quốc gia và là một trong những cung trekking lý tưởng nhất Việt Nam. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tả Van còn gây ấn tượng bởi mô hình du lịch bền vững, hơn 60 homestay được xây dựng hài hòa với môi trường, giữ nguyên nét nguyên sơ của bản làng.

Thành Đạt
Phạm Quỳnh
Chảo Láo Lở
#du lịch Tả Van Lào Cai #ruộng bậc thang Sa Pa #vẻ đẹp mùa lúa chín #du lịch cộng đồng Tả Van #ngôi làng đẹp nhất châu Á #thác cảnh Tả Van #du lịch bền vững Sa Pa #thác cảnh mùa vàng Lào Cai #bản du lịch cộng đồng #điểm du lịch Sa Pa

