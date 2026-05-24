Bộ Xây dựng duyệt mở rộng sân bay Vân Đồn, Cam Ranh

TPO - Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cam Ranh đều được định hướng mở rộng quy mô lớn. Trong đó, Vân Đồn sẽ có thêm đường băng thứ 2 và 3 nhà ga, còn Cam Ranh tiến hành phá dỡ đường băng cũ để xây mới, hướng tới công suất 36 triệu hành khách/năm.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn và tiếp nhận đề xuất quy hoạch Cảng HKQT Cam Ranh từ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Cảng HKQT Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân loại của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 2,5 triệu hành khách và 5.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Về hạ tầng khai thác, sân bay giữ nguyên đường cất - hạ cánh (CHC) hiện hữu dài 3.600 m, đồng thời kéo dài đường lăn song song và hoàn thiện hệ thống đường lăn kết nối. Nhà ga T1 tiếp tục được khai thác với công suất 2,5 triệu hành khách mỗi năm.

Cảng HKQT Vân Đồn. Ảnh: VGP.

Theo định hướng đến năm 2050, Cảng HKQT Vân Đồn được nâng công suất lên khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Điểm đáng chú ý là quy hoạch bổ sung thêm đường CHC thứ hai dài 3.000 m, mở rộng sân đỗ lên khoảng 34 vị trí và xây dựng thêm hai nhà ga hành khách mới gồm T2 và T3.

Quy hoạch cũng cho thấy nhu cầu sử dụng đất của sân bay Vân Đồn tăng từ hơn 390 ha trong giai đoạn 2021-2030 lên gần 500 ha vào năm 2050.

Theo tờ trình của Cục HKVN, Cảng HKQT Cam Ranh tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng được định hướng trở thành sân bay quốc tế dùng chung cho cả dân dụng và quân sự. Giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E và sân bay quân sự cấp I, với công suất khoảng 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo phương án đề xuất, Cam Ranh sẽ giữ nguyên một đường CHC hiện hữu, đồng thời xây dựng mới đường CHC còn lại dài 3.350 m. Hệ thống đường lăn được kéo dài và bổ sung thêm các đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh nhằm nâng cao năng lực khai thác. Sân đỗ máy bay được mở rộng lên khoảng 45 vị trí trong giai đoạn đến năm 2030.

Đối với hạ tầng phục vụ hành khách, sân bay sẽ xây dựng mới nhà ga T1 và mở rộng nhà ga T2, nâng tổng công suất lên 19 triệu hành khách mỗi năm. Khu hàng hóa được bố trí phía Bắc sân đỗ máy bay với công suất khoảng 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay Cam Ranh. Ảnh: ACV.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Cam Ranh được định hướng đạt công suất 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân đỗ máy bay dự kiến tăng lên khoảng 70 vị trí; đồng thời nghiên cứu xây dựng mới đài kiểm soát không lưu khi có nhu cầu và mở rộng hệ thống nhà ga hành khách.

Liên quan đến quy hoạch hệ thống cảng hàng không trên cả nước, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch hiện hành đến năm 2030 cả nước có 30 cảng hàng không và tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không. Ngoài ra, còn 12 vị trí tiềm năng tiếp tục được nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch.

Bộ Xây dựng đánh giá quy mô quy hoạch cảng hàng không của Việt Nam tương đương các quốc gia trong khu vực. Theo định hướng đến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100 km, cao hơn mức trung bình thế giới khoảng 75%.

Đến hết năm nay, Bộ Xây dựng dự kiến hoàn thành việc lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không có nhu cầu đầu tư phát triển.