Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Thiết bị bay trái phép bị thu giữ.

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội thông tin, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động an ninh hàng không, hoạt động bay quân sự và dân sự trong thời gian kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh có địa chỉ tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Quá trình kiểm tra phát hiện 105 sản phẩm máy bay điều khiển từ xa và nhiều phụ kiện dùng để vận hành các sản phẩm máy bay điều khiển từ xa các loại. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của các sản phẩm kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với toàn bố số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng flycam, bóng bay, đèn trời và các thiết bị bay trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, quân sự trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hành vi thả, sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV…) tại khu vực cấm, khu vực bảo đảm an ninh, quốc phòng mà không được phép có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 40 triệu đồng, kèm hình thức tịch thu phương tiện vi phạm quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, cá nhân, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thanh Hà
#thu giữ thiết bị bay trái phép Hà Nội #flycam vi phạm pháp luật #quản lý hoạt động bay không phép #an ninh hàng không Hà Nội #thu giữ UAV trái phép #pháp luật về thiết bị bay không người lái #kiểm tra hộ kinh doanh thiết bị bay #quy định bay flycam khu vực cấm #xử phạt hành vi sử dụng flycam trái phép #tăng cường an ninh trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

