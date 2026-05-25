Kiệt tác 'rừng hoa' san hô dưới biển Cù Lao Chàm

TPO - San hô dưới đáy biển Cù Lao Chàm sau thời gian kiên trì gìn giữ và phục hồi nay đã hồi sinh đầy sức sống, tạo nên bức tranh rực rỡ giữa lòng đại dương, đem lại niềm vui và sự xúc động lớn cho đội ngũ gìn giữ hệ sinh thái biển.
Sau những tổn thương nghiêm trọng do thiên tai và biến đổi khí hậu, từng rạn san hô đã được hồi sinh từ sự kiên trì và tình yêu biển cả của con người.
Sự hồi sinh của những rạn san hô hôm nay như món quà cho một hành trình miệt mài và tâm huyết. Chị Trần Phương Thảo - nữ kỹ sư thuộc Ban quản lý - chia sẻ, bản thân luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những rạn san hô dưới biển Cù Lao Chàm - nơi san hô rực rỡ theo cách riêng của nó. Đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác bảo tồn biển, một công việc đặc thù mà thời gian ở dưới nước đôi khi còn nhiều hơn cả trên bờ.