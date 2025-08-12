Phát hiện ra 'san hô' hàng tỷ năm tuổi trên sao Hỏa, dấu hiệu của sự sống

TPO - Xe tự hành Curiosity của NASA đã chụp được những hình ảnh đen trắng về một tảng đá trên bề mặt sao Hỏa trông rất giống một mảnh san hô.

Vật thể lạ này thực chất là một tảng đá nhỏ, màu sáng, bị gió bào mòn, được tàu thám hiểm tìm thấy bên trong hố Gale của Hành tinh Đỏ ngày 24/7 vừa qua, nhưng trông nó rất giống với những sinh vật tạo rạn san hô được tìm thấy trong các đại dương của Trái đất.

Xe tự hành Curiosity đã phát hiện ra thứ trông giống san hô trên sao Hỏa. (Ảnh: Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA)

Bức ảnh đen trắng được chụp bằng Remote Micro Imager của Curiosity, máy ảnh có ống kính thiên văn độ phân giải cao được gắn trên xe tự hành và được NASA chia sẻ trong một tuyên bố vào ngày 4/8 cho thấy tảng đá rộng khoảng 2,5 cm với các nhánh phức tạp của nó.

Theo tuyên bố, những tảng đá hình san hô trên sao Hỏa bắt đầu hình thành từ hàng tỷ năm trước, khi sao Hỏa vẫn còn nước. Giống như nước trên Trái Đất, nước này chứa đầy khoáng chất hòa tan. Nó thấm qua các vết nứt nhỏ trên đá sao Hỏa, dần dần lắng đọng khoáng chất và hình thành các "mạch" rắn bên trong đá.

Tảng đá này tạo thành các nhánh kỳ lạ hình san hô mà chúng ta thấy trong bức ảnh mới đây của Curiosity, sau hàng triệu năm bị xói mòn bởi những cơn gió mang theo cát làm mòn đá.

Tàu thám hiểm Curiosity đã hạ cánh xuống sao Hỏa vào năm 2012, đáp xuống Gale Crater, một hố va chạm thiên thạch nằm trên ranh giới giữa vùng cao nguyên phía nam đầy hố va chạm và đồng bằng phía bắc bằng phẳng của sao Hỏa. Nhiệm vụ của tàu thám hiểm, do Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA tại California dẫn đầu, là quét bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây từng có sự sống trong quá khứ xa xôi.

Cho đến nay, Curiosity đã đi được khoảng 35 km trong miệng núi lửa rộng 154 km. Đường đi của nó quanh co và chậm chạp, vì nó phải dừng lại để khoan vào đá, thu thập mẫu vật và dữ liệu.

Các cuộc thám hiểm của xe tự hành này đã phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy tiềm năng sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa, bao gồm các chuỗi cacbon dài từ đá 3,7 tỷ năm tuổi và dấu hiệu cho thấy sao Hỏa từng có chu trình cacbon.