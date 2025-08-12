Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện ra 'san hô' hàng tỷ năm tuổi trên sao Hỏa, dấu hiệu của sự sống

Hà Thu

TPO - Xe tự hành Curiosity của NASA đã chụp được những hình ảnh đen trắng về một tảng đá trên bề mặt sao Hỏa trông rất giống một mảnh san hô.

Vật thể lạ này thực chất là một tảng đá nhỏ, màu sáng, bị gió bào mòn, được tàu thám hiểm tìm thấy bên trong hố Gale của Hành tinh Đỏ ngày 24/7 vừa qua, nhưng trông nó rất giống với những sinh vật tạo rạn san hô được tìm thấy trong các đại dương của Trái đất.

2.jpg
Xe tự hành Curiosity đã phát hiện ra thứ trông giống san hô trên sao Hỏa. (Ảnh: Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA)

Bức ảnh đen trắng được chụp bằng Remote Micro Imager của Curiosity, máy ảnh có ống kính thiên văn độ phân giải cao được gắn trên xe tự hành và được NASA chia sẻ trong một tuyên bố vào ngày 4/8 cho thấy tảng đá rộng khoảng 2,5 cm với các nhánh phức tạp của nó.

Theo tuyên bố, những tảng đá hình san hô trên sao Hỏa bắt đầu hình thành từ hàng tỷ năm trước, khi sao Hỏa vẫn còn nước. Giống như nước trên Trái Đất, nước này chứa đầy khoáng chất hòa tan. Nó thấm qua các vết nứt nhỏ trên đá sao Hỏa, dần dần lắng đọng khoáng chất và hình thành các "mạch" rắn bên trong đá.

Tảng đá này tạo thành các nhánh kỳ lạ hình san hô mà chúng ta thấy trong bức ảnh mới đây của Curiosity, sau hàng triệu năm bị xói mòn bởi những cơn gió mang theo cát làm mòn đá.

Tàu thám hiểm Curiosity đã hạ cánh xuống sao Hỏa vào năm 2012, đáp xuống Gale Crater, một hố va chạm thiên thạch nằm trên ranh giới giữa vùng cao nguyên phía nam đầy hố va chạm và đồng bằng phía bắc bằng phẳng của sao Hỏa. Nhiệm vụ của tàu thám hiểm, do Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA tại California dẫn đầu, là quét bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây từng có sự sống trong quá khứ xa xôi.

Cho đến nay, Curiosity đã đi được khoảng 35 km trong miệng núi lửa rộng 154 km. Đường đi của nó quanh co và chậm chạp, vì nó phải dừng lại để khoan vào đá, thu thập mẫu vật và dữ liệu.

Các cuộc thám hiểm của xe tự hành này đã phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy tiềm năng sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa, bao gồm các chuỗi cacbon dài từ đá 3,7 tỷ năm tuổi và dấu hiệu cho thấy sao Hỏa từng có chu trình cacbon.

Hà Thu
Live Science
#sao Hỏa có nước cổ đại #phát hiện san hô trên sao Hỏa #tàu thám hiểm Curiosity #dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất #đá cổ đại trên sao Hỏa #khám phá Gale Crater #sinh vật cổ đại trên hành tinh đỏ #địa chất sao Hỏa #dấu vết cổ sinh vật ngoài Trái Đất #nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa

Xem thêm

Cùng chuyên mục