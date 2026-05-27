Đắk Lắk: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang sửa chữa

Huỳnh Thủy

TPO - Chiếc xe khách giường nằm đang sửa chữa tại một gara của gia đình ở xã Ea Hiao (Đắk Lắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến phương tiện bị thiêu rụi.

Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiều 27/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Ea Hiao xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, xe khách giường nằm biển kiểm soát 43H-160.xx của nhà xe Hải Vân, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng, đang sửa chữa tại một gara của gia đình thuộc xã Ea Hiao, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa được xác định xuất phát từ khu vực đầu xe, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện.

Phát hiện sự việc, chủ xe và người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini cùng vòi nước để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan quá nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH số 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do lửa bùng phát mạnh, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song phương tiện bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.

Theo quản lý nhà xe, trong hai ngày qua chiếc xe bị hư hỏng nên không hoạt động, đang được đưa vào gara để sửa chữa thì xảy ra vụ việc trên. Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra và xác định nguyên nhân vụ cháy.

