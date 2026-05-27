Hàng trăm cơ sở, cá nhân ở Nghệ An vi phạm về an toàn thực phẩm

TPO - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, tỉnh Nghệ An đã thành lập 134 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, xử phạt hàng trăm cơ sở, cá nhân với số tiền hàng tỷ đồng.

Sở Y tế Nghệ An vừa có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm về kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tháng hành động vì ATTP năm 2026 trên địa bàn.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh Nghệ An đã lập 134 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành.

Cụ thể, trong tháng, toàn tỉnh đã thành lập 134 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Theo báo cáo từ các đoàn kiểm tra, trong tổng số 1.545 cơ sở được kiểm tra, có 1.220 cơ sở đạt tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 89,2%). Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra 18 cơ sở và xử phạt 7 cơ sở với tổng giá trị xử phạt 177 triệu đồng. Riêng lực lượng công an đã ra quân kiểm tra 147 vụ, tiến hành xử lý vi phạm hành chính với số tiền 702 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy số lượng hàng hóa với số tiền hơn 360 triệu đồng.

Tại các xã phường đã thành lập 130 đoàn kiểm tra 1.545 cơ sở, phạt tiền 325 cơ sở với số tiền phạt 1.134 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Các vi phạm chủ yếu được ghi nhận bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; điều kiện vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo: Nền nhà rạn nứt, cống rãnh ứ đọng, có côn trùng xâm nhập vào khu chế biến; quy trình bảo quản thực phẩm không đúng quy định: Thiếu giá kệ, không có biển tên, nội quy; thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến để lẫn lộn; không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo quy định; quy trình sản xuất chưa đảm bảo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm khiến 64 người mắc, rất may không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 (không ghi nhận vụ ngộ độc nào), tình hình an toàn thực phẩm năm nay có những diễn biến phức tạp hơn.

Bên cạnh việc kiểm tra, công tác tuyên truyền, truyền thông cũng được thực hiện đa dạng. Toàn tỉnh đã tổ chức 13 cuộc tập huấn, hội thảo cho hơn 2.400 lượt người; thực hiện hơn 1.100 lượt phát thanh tại cơ sở; treo gần 2.000 băng rôn và cấp phát 3.500 tờ rơi phổ biến kiến thức về ATTP.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, công khai các đơn vị vi phạm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại Nghệ An vẫn gặp một số khó khăn do bộ máy quản lý còn phân tán và sự gia tăng của các hình thức kinh doanh thực phẩm trực tuyến tinh vi trên mạng xã hội.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn.