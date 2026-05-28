Xã hội

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Ảnh: TTXVN

Sau khi đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dừng tại sảnh lớn Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe và mời bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước - Ảnh: TTXVN

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan hiện cũng là một trong những nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm hẹp với Thủ tướng Thái

Sáng 28/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
    TTXVN
