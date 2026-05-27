Xã hội

Thái Lan bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Udon Thani đến sân bay quốc tế Don Mueang, thủ đô Bangkok, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Thái Lan có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, cùng một số quan chức Chính phủ; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại sân bay, có Đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao của Việt Nam.

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Trải qua gần 50 năm (1976 -2026) kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

TTXVN
