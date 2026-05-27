Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ca sĩ Hòa Minzy xây cầu dân sinh tặng bà con Cà Mau

Châu Linh

TPO - Ban Thanh niên CAND phối hợp Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ khởi công công trình cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Cầu An Hòa được nối giữa ấp Đá Bạc B và ấp Sào Lưới thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - địa bàn trước đây chưa có cầu bắc ngang. Đây là tuyến đường chính để bà con ấp Sào Lưới B di chuyển về Trung tâm của xã Đá Bạc. Tuy nhiên, việc đi lại của bà con nhân dân 2 ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Cầu An Hòa 6 sau khi hoàn thành sẽ có chiều rộng 3,9m, lọt lòng 3m; dài 24m, độ thông thuyền 2,1m; tải trọng 3 tấn và sẽ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp của 110 hộ dân với 340 khẩu trên địa bàn.

img-2536.jpg
Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Đồng hành với chương trình, Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ: "Đón chào sinh nhật tuổi 31, Hòa nhận được nhiều tình cảm từ người thân, gia đình, bạn bè và fans hâm mộ nên muốn nhân dịp này gửi món quà ý nghĩa của bản thân tới với cộng đồng. Mình xin gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cây cầu mới nối giữa các ấp - trị giá là 528 triệu đồng. Hoà người nhỏ nên làm việc nhỏ, hy vọng hỗ trợ được cho sinh hoạt của bà con, phục vụ việc đi lại an toàn hơn".

img-2535.jpg
Ca sĩ Hòa Minzy trao biểu trưng tài trợ xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Theo Ban Thanh niên Công an nhân dân, việc khởi công công trình Cầu An Hòa số 6 là một trong những công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, nhân dân và các em học sinh trên các địa bàn biên giới, hải đảo thuộc tỉnh Cà Mau, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Hè năm nay, Ban Thanh niên Công an nhân dân sẽ triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cầu dân sinh, khánh thành phòng máy tính cho em...

Châu Linh
#Cầu dân sinh #Cà Mau #Hòa Minzy #Thanh niên công an #Công an nhân dân #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 #tình nguyện Hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe