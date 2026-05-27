Ca sĩ Hòa Minzy xây cầu dân sinh tặng bà con Cà Mau

TPO - Ban Thanh niên CAND phối hợp Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ khởi công công trình cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Cầu An Hòa được nối giữa ấp Đá Bạc B và ấp Sào Lưới thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - địa bàn trước đây chưa có cầu bắc ngang. Đây là tuyến đường chính để bà con ấp Sào Lưới B di chuyển về Trung tâm của xã Đá Bạc. Tuy nhiên, việc đi lại của bà con nhân dân 2 ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Cầu An Hòa 6 sau khi hoàn thành sẽ có chiều rộng 3,9m, lọt lòng 3m; dài 24m, độ thông thuyền 2,1m; tải trọng 3 tấn và sẽ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp của 110 hộ dân với 340 khẩu trên địa bàn.

Đồng hành với chương trình, Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ: "Đón chào sinh nhật tuổi 31, Hòa nhận được nhiều tình cảm từ người thân, gia đình, bạn bè và fans hâm mộ nên muốn nhân dịp này gửi món quà ý nghĩa của bản thân tới với cộng đồng. Mình xin gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cây cầu mới nối giữa các ấp - trị giá là 528 triệu đồng. Hoà người nhỏ nên làm việc nhỏ, hy vọng hỗ trợ được cho sinh hoạt của bà con, phục vụ việc đi lại an toàn hơn".

Ca sĩ Hòa Minzy trao biểu trưng tài trợ xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

Theo Ban Thanh niên Công an nhân dân, việc khởi công công trình Cầu An Hòa số 6 là một trong những công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, mạnh thường quân mong muốn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ một phần khó khăn với chính quyền, nhân dân và các em học sinh trên các địa bàn biên giới, hải đảo thuộc tỉnh Cà Mau, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương ngày càng tốt đẹp hơn.

Hè năm nay, Ban Thanh niên Công an nhân dân sẽ triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cầu dân sinh, khánh thành phòng máy tính cho em...

