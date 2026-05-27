Hà Nội tổ chức thi đấu Esports trên tuyến metro

Từ ngày 11/5 đến 14/6, cộng đồng thể thao điện tử Thủ đô có cơ hội trải nghiệm không gian thi đấu độc đáo ngay trên hệ thống đường sắt đô thị. Trọng tâm của chuỗi sự kiện "Tuần lễ Hà Nội Metro eSports 2026 – Một chạm Muôn khoảnh khắc" do Visa phối hợp Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), FPT Online và Hanoi Metro tổ chức là các hoạt động tranh tài eSports diễn ra trực tiếp tại các nhà ga.

Các bạn trẻ săn dấu xác nhận trên bản đồ nhiệm vụ tại Ga Lê Đức Thọ. Ảnh Long Vũ

Điểm nhấn của sự kiện diễn ra ngày 29/5 tại ga Cát Linh, nơi ban tổ chức tiến hành trận chung kết giải đấu VMC Queens Open 2026. Đây là sân chơi thể thao điện tử thiết kế riêng cho nữ giới. Giải đấu không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh chuyên nghiệp mà còn tôn vinh tài năng, bản lĩnh của phái đẹp trong một lĩnh vực vốn thường gắn liền với nam giới.

Trước thềm trận chung kết, hành khách di chuyển qua ga Đại học Quốc gia Hà Nội có thể trực tiếp tham gia thi đấu đối kháng 1:1 ngay tại các trạm trải nghiệm (booth). Không khí thể thao điện tử tiếp tục lan tỏa tại các ga khác thông qua loạt minigame tương tác như "Đập thẻ tướng" hay "Truy tìm tọa độ". Nhằm tăng tính kết nối cộng đồng, ban tổ chức bố trí dàn nhân vật hóa trang (cosplay) di chuyển ngẫu nhiên trên các toa tàu. Người hâm mộ có cơ hội giao lưu trực tiếp với các hình tượng bước ra từ thế giới ảo, cùng sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật trong giới trẻ như Hà Vi, Zia và Hwi qua hoạt động săn lùng đại sứ.

Cosplayer Hà Vi tham gia hoạt động KOL Hunting ngày đầu tiên tại ga Cầu Giấy Ảnh: Long Vũ

Bên cạnh không gian thi đấu giải trí, "Tuần lễ Hà Nội Metro eSports 2026" mang đến hành trình văn hóa kết hợp công nghệ dọc theo tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Ban tổ chức biến các nhà ga thành những trạm dừng công nghệ thông qua chương trình "Hà Nội Metro Quest". Trò chơi diễn ra tại bốn ga chính gồm Cầu Giấy, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà

và Lê Đức Thọ. Hành khách tham gia sẽ nhận một cuốn hộ chiếu sự kiện để thực hiện nhiệm vụ, thu thập dấu mộc và đổi quà tặng.

Thông qua sức hút của thể thao điện tử và yếu tố văn hóa, Visa đặt mục tiêu thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt và khuyến khích lối sống di chuyển xanh. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết việc tích hợp các đặc quyền giải trí vào thao tác quẹt thẻ mua vé tàu sẽ giúp giới trẻ nhanh chóng nhận ra sự tiện lợi của giải pháp tài chính số. Thương hiệu muốn định vị vai trò không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là mảnh ghép thiết yếu trong phong cách sống của công dân đô thị hiện đại.

Để làm rõ hơn định hướng này, ban tổ chức sẽ thực hiện buổi tọa đàm "Một hành trình, hai góc nhìn" trong khuôn khổ ngày hội tổng kết 29/5. Chương trình quy tụ các diễn giả đa lĩnh vực gồm nhà sử học Dương Trung Quốc, bà Đặng Tuyết Dung, đại diện Hanoi Metro và nhà sáng tạo nội dung Hà Vi.