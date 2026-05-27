Giới trẻ

Bộ đội canh trời đổi mới, sáng tạo trong công tác quần chúng

Nguyễn Minh
Hữu Lệ

Gần 80 cán bộ phụ trách công tác quần chúng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã có ba ngày tập huấn sôi nổi tại Đà Nẵng, với cách làm mới khi không chỉ học lý thuyết trong hội trường mà trực tiếp xuống đơn vị, nhà máy để trải nghiệm mô hình thực tế.

Theo Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, Hội nghị tập huấn cán bộ công tác quần chúng năm 2026 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25 đến 27/5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Đại biểu dự tập huấn tham quan mô hình “Nhà xưởng 5S” của Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tham gia chương trình tập huấn có gần 80 đại biểu là thủ trưởng, trợ lý phụ trách công tác quần chúng; bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở; chủ tịch (phó chủ tịch) hội phụ nữ; chủ tịch (phó chủ tịch) công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Điểm nhấn của đợt tập huấn năm nay là cách tiếp cận thực tiễn. Các đại biểu được tham quan mô hình “Kíp trực ban sẵn sàng chiến đấu”, “Giờ giải lao thao trường” tại Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375); tìm hiểu mô hình “Nhà xưởng 5S” trong dây chuyền sửa chữa máy bay chiến đấu Su-27, Su-30MK2 tại Nhà máy A32.

Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo - Chìa khóa của thành công” với sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Chìa khóa của thành công”, kết nối đoàn viên thanh niên trong Quân đội với tuổi trẻ các trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học FPT, Cao đẳng FPT Đà Nẵng; đồng thời phát động các hoạt động thanh niên tình nguyện hè, giao lưu văn hóa - văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, cởi mở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ công tác quần chúng trong Quân chủng Phòng không - Không quân được bồi dưỡng thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tập hợp quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tại Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đại diện tổ chức quần chúng Sư đoàn 375 ký giao ước phối hợp hoạt động với Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Tổ chức hoạt động khiêu vũ cho đoàn viên thanh niên Sư đoàn 375.

Nguyễn Minh
Hữu Lệ
#công tác quần chúng #Quân chủng Phòng không Không quân #tập huấn cán bộ #Đà Nẵng #thao trường #Nhà máy A32 #đổi mới sáng tạo #thanh niên quân đội

