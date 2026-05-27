Giới trẻ

Màu áo xanh giữa mùa thi: Cõng thí sinh vào phòng thi, nấu bữa sáng miễn phí

Ngọc Tú

TPO - Giữa cái nắng gay gắt của mùa tuyển sinh lớp 10, màu áo xanh thanh niên xuất hiện khắp các điểm thi ở Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Video: Đoàn xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) phối hợp nấu 150 suất bữa ăn sáng miễn phí cho thí sinh và phụ huynh kỳ thi lớp 10 năm 2026-2027.
Trong cái nắng oi ả của những ngày thi tuyển sinh﻿ vào lớp 10 năm học 2026-2027, màu áo xanh thanh niên lại xuất hiện khắp các điểm thi ở Nghệ An, mang theo sự sẻ chia, động viên và tiếp thêm niềm tin cho hàng nghìn sĩ tử﻿ cùng phụ huynh.
Giữa những hoạt động sôi nổi ấy, tuổi trẻ xã Bích Hào đã để lại nhiều hình ảnh đẹp bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn trong chương trình “Tiếp sức mùa thi﻿”.
Ngay từ sáng sớm, tại khu vực điểm thi trên địa bàn xã Bích Hào, hàng chục đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được Đoàn xã Bích Hào huy động tới 120 tình nguyện viên tham gia, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ xuyên suốt kỳ thi.
Tại các cổng trường, những chai nước mát miễn phí liên tục được trao tận tay phụ huynh và thí sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Các đoàn viên còn chuẩn bị sẵn bút viết, thước kẻ, dụng cụ học tập cần thiết để hỗ trợ kịp thời cho những em quên đồ dùng. Áo mưa cũng được bố trí sẵn để ứng phó khi thời tiết thay đổi bất thường.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, lực lượng thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, ổn định vị trí trước giờ làm bài; đồng thời tổ chức trông giữ đồ dùng miễn phí cho phụ huynh và học sinh. Những lời hỏi han, động viên chân thành từ các bạn trẻ đã góp phần giúp nhiều sĩ tử bớt căng thẳng, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Một trong những câu chuyện xúc động trong mùa thi năm nay là trường hợp em Trần Văn Tuấn Tú – thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt không may bị ngã xe gãy chân ngay trước kỳ thi. Biết được hoàn cảnh của em, Đoàn xã Bích Hào đã nhanh chóng thành lập Đội Taxi tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ đưa đón em đến điểm thi an toàn, đúng giờ trong suốt các ngày thi.
Bí thư Đoàn xã Bích Hào Hoàng Văn Trường cõng thí sinh Trần Văn Tuấn Tú vào tận phòng thi. Sự hỗ trợ tận tình ấy không chỉ giúp em Tú yên tâm tham gia kỳ thi mà còn tiếp thêm động lực cho gia đình em yên tâm hơn trong những ngày này.
Sáng 26/5, Đoàn xã Bích Hào phối hợp với Nhà hàng Xoan Lam tổ chức chương trình “Bữa sáng 0 đồng”, trao 150 suất ăn sáng miễn phí cho thí sinh và phụ huynh.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn viên đã tất bật chuẩn bị đồ ăn, nước uống để phục vụ các em trước giờ vào phòng thi.
Không khí tại điểm phát suất ăn diễn ra ấm áp, gần gũi. Nhiều phụ huynh xúc động trước sự chu đáo của lực lượng thanh niên tình nguyện trong những ngày con em bước vào kỳ thi quan trọng.
Bí thư Đoàn xã Bích Hào Hoàng Văn Trường cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên mà còn là dịp để tuổi trẻ địa phương lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng đều hướng tới mục tiêu giúp thí sinh có tâm lý tốt nhất để hoàn thành kỳ thi.
Không riêng tại xã Bích Hào, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, tuổi trẻ khắp các địa phương ở Nghệ An đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ miền núi xa xôi hay vùng biển, hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia phân luồng giao thông, phát nước uống miễn phí, hỗ trợ thí sinh khó khăn, hướng dẫn phụ huynh và giữ gìn an ninh trật tự khu vực thi.
Những màu áo xanh tình nguyện xuất hiện giữa ngày hè nắng gắt đã trở thành hình ảnh đẹp, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực cho các sĩ tử trên hành trình chinh phục cánh cửa vào lớp 10. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ Nghệ An đối với cộng đồng.
