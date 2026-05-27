Màu áo xanh giữa mùa thi: Cõng thí sinh vào phòng thi, nấu bữa sáng miễn phí

TPO - Giữa cái nắng gay gắt của mùa tuyển sinh lớp 10, màu áo xanh thanh niên xuất hiện khắp các điểm thi ở Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tại các cổng trường, những chai nước mát miễn phí liên tục được trao tận tay phụ huynh và thí sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Các đoàn viên còn chuẩn bị sẵn bút viết, thước kẻ, dụng cụ học tập cần thiết để hỗ trợ kịp thời cho những em quên đồ dùng. Áo mưa cũng được bố trí sẵn để ứng phó khi thời tiết thay đổi bất thường.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, lực lượng thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, ổn định vị trí trước giờ làm bài; đồng thời tổ chức trông giữ đồ dùng miễn phí cho phụ huynh và học sinh. Những lời hỏi han, động viên chân thành từ các bạn trẻ đã góp phần giúp nhiều sĩ tử bớt căng thẳng, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Không khí tại điểm phát suất ăn diễn ra ấm áp, gần gũi. Nhiều phụ huynh xúc động trước sự chu đáo của lực lượng thanh niên tình nguyện trong những ngày con em bước vào kỳ thi quan trọng.