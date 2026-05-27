Tăng cường lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi dịp hè

TPO - Các tỉnh, thành Đoàn đã được Trung ương Đoàn đầu tư, xây dựng các bể bơi cố định phải quan tâm, tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trong dịp hè; khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình "Khu dân cư an toàn cho trẻ em", "Điểm sinh hoạt hè an toàn", "Bể bơi di động", "Bể bơi thông minh".

Thực hiện Công điện số 40 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành công văn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em theo tinh thần Công điện của Thủ tướng.

Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và phụ huynh thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội.

Nội dung, hình thức tuyên truyền cần đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với trẻ em; đẩy mạnh xây dựng video clip, infographic, sản phẩm truyền thông số; tổ chức các chiến dịch truyền thông cao điểm trong dịp hè và trong mùa mưa bão.

Tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Đội với nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đến từng hộ gia đình có trẻ em để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ về trách nhiệm quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè; không để trẻ em tự ý vui chơi tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phối hợp xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có nguy cơ cao bị tai nạn thương tích, đuối nước.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn, Đội chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, thể thao, cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tổ chức các lớp dạy bơi an toàn, tập huấn kỹ năng an toàn trong môi trường nước miễn phí hoặc hỗ trợ học phí học bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước.

Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình “Khu dân cư an toàn cho trẻ em”, “Điểm sinh hoạt hè an toàn”, “Bể bơi di động”, “Bể bơi thông minh”. Các tỉnh, thành Đoàn đã được Trung ương Đoàn đầu tư, xây dựng các bể bơi cố định phải quan tâm, tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trong dịp hè.

Các trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn có thiết chế tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Các cấp bộ Đoàn trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cần phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ; phối hợp rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, hố công trình, khu vực nước sâu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, sân chơi cộng đồng, lớp kỹ năng sống, hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, nhằm tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.

Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cảnh báo, nhắc nhở tại các khu vực nguy hiểm, khu vực thường xuyên có trẻ em vui chơi, tắm sông, suối trong thời gian cao điểm nghỉ hè.