Xúc động hình ảnh 'áo xanh' dìu thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi

TPO - Sáng 26/5, giữa dòng thí sinh vội vã bước vào kỳ thi lớp 10, hình ảnh tình nguyện viên áo xanh cúi người dìu một thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi ở tỉnh Bắc Ninh đã khiến nhiều phụ huynh nghẹn lòng.

5 giờ 30 sáng, sân Trường THPT Ngô Sỹ Liên, phường Bắc Giang đã rực vàng trong nắng sớm. Từng tốp học sinh đeo cặp, ôm tập tài liệu bước nhanh qua cổng trường. Có em vừa đi vừa đọc lại công thức, có em im lặng đến mức nghe rõ tiếng dép chạm nền gạch. Ngoài cổng, phụ huynh đứng ken dày, ánh mắt ai cũng thấp thỏm.

Giữa dòng người ấy, Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 11, Đội phó Đội thanh niên xung kích Trường THPT Ngô Sỹ Liên đã có mặt từ rất sớm. Chiếc áo xanh tình nguyện thấm mồ hôi từ khi nắng còn chưa gắt.

Nguyễn Hương Giang tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Em dậy từ hơn 5 giờ sáng để chuẩn bị. Đây là kỳ thi rất quan trọng nên em muốn có mặt sớm nhất có thể để hỗ trợ các thí sinh”, Giang nói rồi lại tất bật chạy về phía cổng trường hướng dẫn một thí sinh tìm phòng thi.

Ở điểm thi có gần 780 thí sinh dự thi, Giang cùng gần 50 tình nguyện viên chia nhau từng phần việc. Người điều tiết giao thông, người giữ đồ, người kiểm tra giấy tờ, bút viết, căn cước cho thí sinh trước giờ vào phòng thi.

“Em thấy rất tự hào vì mình góp được chút sức cho kỳ thi quan trọng này”, Giang cười.

Đoàn viên tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Cách đó không xa, Nguyễn Anh Thái, học sinh lớp 11 Trường THPT Ngô Sỹ Liên, đứng giữa ngã ba trước cổng trường để điều tiết giao thông. Đây là năm thứ hai Thái tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Dòng xe máy nối dài dưới nắng sớm khiến khu vực trước cổng trường nhiều lúc ùn lại. Thái liên tục ra hiệu cho phụ huynh di chuyển, nhắc học sinh đi sát lề đường để tránh va chạm.

“5 giờ 30 em đã có mặt. Dù mệt nhưng em rất hào hứng vì thấy mình góp được một phần công sức hỗ trợ các thí sinh”, Thái chia sẻ.

Theo anh Thân Văn Tài - Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Sỹ Liên, năm nay có rất nhiều học sinh đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi nhưng nhà trường chỉ lựa chọn khoảng 50 tình nguyện viên.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi.

“Các em hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn phòng thi, phát nước uống, bút viết, kiểm tra đồ dùng cho thí sinh. Nhiều em làm việc liên tục từ sáng sớm đến trưa nhưng vẫn rất nhiệt tình”, anh Tài nói.

Nhưng giữa rất nhiều hình ảnh đẹp của mùa thi năm nay, có một khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Tại điểm thi Trường THPT Việt Yên số 2, phường Tự Lạn, một thí sinh ngồi xe lăn được các tình nguyện viên nhẹ nhàng dìu qua từng bậc tam cấp để vào phòng thi.

Tình nguyện viên ở Trường THPT Việt Yên số 2 hỗ trợ thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi.

Chiếc xe lăn chầm chậm dưới nắng sớm. Những cánh tay áo xanh cúi xuống giữ thăng bằng cho em. Một bạn đẩy xe lăn, một bạn khác ôm tập tài liệu giúp thí sinh. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có ánh mắt động viên và những bàn tay siết nhẹ.

Ở một góc khác của điểm thi Trường THPT Việt Yên số 2, một nam sinh chống nạng bước từng bước khó nhọc vào điểm thi cũng được các tình nguyện viên thay nhau dìu lên cầu thang. Hình ảnh ấy khiến nhiều phụ huynh đứng gần xúc động.

Tình nguyện viên ở Trường THPT Việt Yên số 2 hỗ trợ thí sinh chống nạng vào phòng thi.

Từ sáng sớm, hàng chục đoàn viên đã có mặt trước cổng Trường THPT Hàn Thuyên, phường Võ Cường để hỗ trợ thí sinh. Người bê nước uống, người giữ đồ, người che ô cho thí sinh dưới nắng nóng đầu hè.

Chị Đinh Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Trường THPT Hàn Thuyên cho biết, có khoảng 60 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi năm nay.

“Các em có mặt từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho thí sinh. Nhiều bạn chưa kịp ăn sáng đã lao vào công việc”, chị Hương kể.

Các tình nguyện viên ở điểm thi trường THPT Hàn Thuyên hỗ trợ thí sinh.

Đứng dưới tán cây trước cổng trường, chị Nguyễn Thị Huyền Minh vẫn chưa giấu được vẻ hồi hộp khi chờ con bước vào phòng thi.

“Đây là lần đầu con thi nên cả nhà rất lo. Nhưng vừa đến nơi đã được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn cất đồ, phát nước uống, kiểm tra giấy tờ giúp nên tôi yên tâm hơn nhiều”, chị Minh nói.

Người mẹ ấy nhìn theo những bóng áo xanh đang chạy ngược xuôi rồi chậm rãi bảo: “Các cháu còn nhỏ nhưng làm việc rất chu đáo. Hoạt động này thật sự ý nghĩa”.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh động viên thí sinh và phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Hàn Thuyên.

Sáng cùng ngày, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trực tiếp đến nhiều điểm thi để động viên thí sinh và lực lượng tình nguyện viên.

Theo anh Sơn, tiếp sức mùa thi là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè. “Năm nay, tại tất cả các điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh”, anh Sơn nói.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thành lập 103 đội hình tình nguyện với hơn 4.600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên thực hiện nhiều phần việc như hướng dẫn thủ tục dự thi, phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, phát đồ dùng học tập, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng quà động viên đội tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Chỉ trong buổi thi đầu tiên, các đội hình đã hỗ trợ hơn 25.300 chai nước uống cùng 17.800 bút viết, thước kẻ, quạt cầm tay và nhiều đồ dùng học tập khác với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Theo anh Sơn, giữa cái nắng đầu hè bỏng rát, những chiếc áo xanh lặng lẽ chạy khắp sân trường, không ai nhớ mình đã phát bao nhiêu chai nước, chỉ đường cho bao nhiêu thí sinh hay đứng dưới nắng bao lâu.

Thí sinh tự tin bước vào phòng thi ở Trường THPT Hàn Thuyên.

Những tình nguyện viên không làm bài thi. Nhưng bằng một cách khác, họ đang cùng hàng chục nghìn sĩ tử bước qua kỳ thi lớn nhất đời học sinh.

Anh Sơn chia sẻ, có lẽ nhiều năm sau, khi nhớ về mùa thi năm nay, sẽ có những thí sinh không chỉ nhớ đề Văn hay bài Toán khó đến đâu, mà còn nhớ đã từng có những người xa lạ mặc áo xanh đứng dưới nắng để nói với mình một câu rất giản dị: “Đừng lo, đã có chúng tôi ở đây”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 50.400 thí sinh thi vào lớp 10, với 77 điểm thi.

