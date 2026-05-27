Cùng 'áo xanh' check-in biển quê hương

TPO - Với tinh thần xung kích và sáng tạo, tuổi trẻ Ninh Bình triển khai chiến dịch “Check-in cùng biển quê hương” quảng bá hình ảnh biển Hải Thịnh - điểm đến hấp dẫn mùa hè trong hành trình khám phá “Ninh Bình xanh”.

Lan tỏa điểm đến xanh hấp dẫn

Để lan tỏa vẻ đẹp của biển quê hương, tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai chiến dịch quảng bá du lịch và hành động vì môi trường biển quê hương.

Trong đó, thanh niên Ninh Bình tổ chức các hoạt động check-in lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi bức ảnh, video ngắn về biển Hải Thịnh gắn với hashtag #HaiThinhXanh, #TuoiTreNinhBinh và #ThanhNienTinhNguyenHe đã được chia sẻ, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Mỗi bức ảnh check-in được chia sẻ lên không gian mạng chính là một lời mời gọi của thanh niên Ninh Bình gửi tới du khách. Qua đó, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay xây dựng hình ảnh quê hương xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

Bãi biển Thịnh Long - Hải Thịnh. Ảnh: TĐNB

Biển Hải Thịnh (còn gọi là Thịnh Long) thuộc xã Hải Thịnh, nằm ở phía Nam tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 150km, là điểm hẹn hấp dẫn trong mùa hè. Với đường bờ biển dài gần 3km, những triền cát rộng và vẻ đẹp khoáng đạt, Hải Thịnh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Không chỉ là một bãi tắm lý tưởng, Hải Thịnh đang chuyển mình để trở thành điểm nhấn mới của du lịch biển địa phương, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá “Ninh Bình xanh”.

Đến đây du khách không chỉ được hòa vào không gian biển khoáng đạt, thư thái mà còn được hòa mình vào nhịp sống bình dị của ngư dân, những phiên chợ hải sản nhộn nhịp. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa bản địa đã tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng biển này.

Các đại biểu, đoàn viên check-in biển quê hương ở Hải Thịnh. Ảnh: TĐNB - XT

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Ninh Bình cũng đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Anh Trần Ngọc Hoàn – Bí thư Đoàn xã Hải Thịnh cho biết, điểm check-in được duy trì để du khách chụp ảnh lưu khi về biển Hải Thịnh – Thịnh Long du lịch, tắm biển. Bên cạnh đó, các đội hình tình nguyện và hoạt động vệ sinh môi trường, điều tiết giao thông và thả diều ở bãi biển được duy trì thường xuyên hàng tuần.

“Đây là những đội hình chính của đoàn xã vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa đảm bảo an toàn giao thông, và thu hút du khách khi về tham quan du lịch”, anh Hoàn nói.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Tỉnh đoàn phát động Chiến dịch quảng bá du lịch và hành động vì môi trường biển quê hương với mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “đại sứ truyền thông trẻ”, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Ninh Bình; đồng thời lan tỏa lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm gìn giữ tài nguyên biển cho cộng đồng.

Hướng tới du lịch biển bền vững

Năm 2026, biển Hải Thịnh được xác định là điểm nhấn mới, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá “Ninh Bình xanh” của du khách.

Mùa hè năm 2026 đánh dấu bước ngoặt mới cho du lịch biển Hải Thịnh với chuỗi sự kiện quy mô: Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển 2026 và Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Những hoạt động ý nghĩa không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh một vùng biển xanh - sạch - đẹp, thân thiện và giàu sức sống mà còn tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với biển Hải Thịnh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động từ các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, “Mùa Du lịch biển Ninh Bình năm 2026” không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn mở ra định hướng phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên thông qua hoạt động truyền thông, cũng như hoạt động chung tay bảo vệ môi trường biển” đã tạo thêm điểm nhấn ý nghĩa, giúp du khách có một hành trình trải nghiệm giàu giá trị nhân văn hơn.