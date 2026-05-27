Lớp học đặc biệt của 'thầy giáo' chiến sĩ vùng cao

TPO - Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Trung úy Đỗ Văn Linh - cán bộ Công an tỉnh Điện Biên còn miệt mài đứng lớp mỗi tối với lớp học "0 đồng" giúp nhiều học sinh nghèo vùng cao viết tiếp ước mơ.

'Bí kíp' của người thầy mang sắc phục

Là cán bộ Công an công tác tại tỉnh Điện Biên, Trung úy Đỗ Văn Linh thường xuyên tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu điều kiện học tập, đặc biệt ở giai đoạn ôn thi cuối cấp. Có những em học chăm chỉ nhưng không có điều kiện học thêm, thiếu người định hướng.

"Từ đó tôi nghĩ rằng, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, người chiến sĩ Công an nhân dân còn có trách nhiệm lan tỏa tri thức, đồng hành cùng nhân dân bằng những việc làm thiết thực nhất", anh Linh chia sẻ.

Và từ đó, “lớp học 0 đồng” ra đời từ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cũng là cách tôi hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng CAND - làm tốt nhất nhiệm vụ được giao, gần dân nhất và phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.

"Với tôi, mỗi buổi dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là trao thêm cơ hội cho các em học sinh vùng khó", anh Linh nói.

Người thầy mang sắc phục chiến sĩ công an viết tiếp ước mơ cho trẻ em vùng cao.

Theo Trung úy trẻ, môn Văn và Lịch sử không khô khan nếu người dạy biết kết nối kiến thức với cảm xúc và thực tế cuộc sống. Văn giúp các em biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm; còn Lịch sử giúp các em hiểu cội nguồn dân tộc, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, với học sinh vùng khó khăn, các em thường thiếu nền tảng kỹ năng diễn đạt, tư duy xã hội và định hướng giá trị sống. Hai môn học này lại chính là “chìa khóa” giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức.

Theo anh Linh, ban đầu anh cũng băn khoăn. Nhiều người lo anh sẽ quá tải vì vừa làm nhiệm vụ chuyên môn vừa đứng lớp mỗi tối. Một số phụ huynh còn nghi ngại việc học online miễn phí liệu có thực sự hiệu quả hay không.

"Tuy nhiên tôi nghĩ cách tốt nhất để trả lời chính là kết quả và sự kiên trì. Tôi nghiêm túc đầu tư giáo án, đồng hành sát sao với học sinh, giữ kỷ luật lớp học và luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Khi phụ huynh thấy con tiến bộ, tự tin hơn, nhiều em đạt điểm cao, đạt giải học sinh giỏi thì mọi hoài nghi dần chuyển thành sự tin tưởng và đồng hành", Trung úy Linh cho hay.

Bí quyết giúp một người thầy mang sắc phục chiến sĩ Công an có thể xóa bỏ khoảng cách, thấu hiểu và chạm đến tâm lý của các em học sinh đó là sự chân thành và lắng nghe. Khi lên lớp, anh không đặt mình ở vị trí “người quản lý” mà là một người anh, người đồng hành.

Theo anh Linh, các em tuổi học trò có rất nhiều áp lực: Học tập, gia đình, định hướng tương lai… Nếu người dạy chỉ truyền kiến thức mà không thấu hiểu cảm xúc của các em thì khó tạo được sự kết nối. Có lẽ chính điều đó giúp khoảng cách giữa “chiến sĩ công an” và “người thầy” dần được xóa nhòa.

Để cân đối quỹ thời gian giữa nhiệm vụ chuyên môn của một cán bộ Công an tỉnh Điện Biên và việc soạn giáo án, đứng lớp online mỗi tối, anh Linh luôn xác định nhiệm vụ chuyên môn trong lực lượng Công an là ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy, anh phải xây dựng kế hoạch thời gian rất khoa học. Ban ngày tập trung hoàn thành tốt công việc cơ quan, còn buổi tối và thời gian nghỉ sẽ dành cho việc soạn bài, chữa đề, đứng lớp online.

﻿ ﻿ Lớp học online sôi nổi của Trung úy trẻ.

Giúp học sinh nghèo viết tiếp ước mơ

Khoảnh khắc nhận tin học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Lịch sử, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Anh cho biết, đó là một học sinh rất chăm chỉ nhưng xuất phát điểm không quá nổi bật. Em từng thiếu tự tin và nghĩ rằng mình khó có thể cạnh tranh với các bạn ở môi trường thuận lợi hơn.

"Hai thầy trò đã cùng nhau luyện đề, sửa từng lỗi nhỏ, rèn tư duy hệ thống kiến thức Lịch sử trong thời gian dài. Khi nhận tin em đạt giải Nhất cấp tỉnh, tôi mãn nguyện vì học sinh đã chiến thắng được giới hạn của chính mình", anh Linh chia sẻ.

Trong suốt quá trình vận hành lớp học, anh cũng đặc biệt xúc động với trường hợp của em Trần Thị Hồng Thủy ở Quảng Trị. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc học. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn luôn nỗ lực, kiên trì từng ngày và cuối cùng đã đạt 29 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hay có những em từ sợ môn Văn trở nên yêu thích viết lách, có em từ học lực trung bình đã đủ tự tin đặt mục tiêu vào đại học.

Ngoài ra, có những tin nhắn hỏi bài lúc khuya, lời chúc trước mỗi kỳ thi, hay những món quà quê rất mộc mạc của phụ huynh và học sinh gửi tặng cũng đem lại năng lượng tích cực cho thầy giáo trẻ. Những điều ấy tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên rất lớn để anh tiếp tục duy trì lớp học.

Trung úy Linh đại diện Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Chà trao công trình thanh niên "Tủ sách cho em" cho lớp học vùng cao.

"Thông qua lớp học, tôi mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, trách nhiệm, sống vì cộng đồng. Khi nhân dân thấy lực lượng Công an không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn quan tâm đến giáo dục, tương lai của thế hệ trẻ, đó cũng chính là sự cụ thể hóa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”", anh Linh nói.

Thời gian tới, anh mong muốn mở rộng mô hình theo hướng bài bản hơn, có thêm đội ngũ cộng sự và các giáo viên tình nguyện cùng tham gia hỗ trợ học sinh. Anh cũng đang hướng tới việc xây dựng thư viện bài giảng online, hệ thống đề thi miễn phí và ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ chấm, chữa, cá nhân hóa lộ trình học tập cho các em.