4 nữ sinh THCS ở Đồng Nai trả lại hơn 7 triệu đồng cho người đánh rơi

TPO - Nhặt được chiếc ví có chứa hơn 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, 4 học sinh trường THCS Bù Đốp đã lập tức mang đến cơ quan công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an xã Hưng Phước (TP Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã bàn giao đầy đủ tài sản đánh rơi gồm tiền mặt và giấy tờ tùy thân cho ông Trần Công Hà (ngụ tại địa phương). Người giúp ông Hà tìm lại được số tài sản trên là 4 nữ sinh, gồm: Nguyễn Phương Vy, Dư Hồng Phương, Nguyễn Ngọc Gia Hân và Huỳnh Ngọc Gia Hân, cùng học tại Trường THCS Bù Đốp (xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai).

Các nữ sinh THCS Bù Đốp đến công an trình báo để nhờ tìm chủ nhân số tiền đánh rơi (ảnh: CACC)

Trước đó vào khoảng 17h30 ngày 25/5, trên đường đi học về, nhóm 4 nữ sinh này vô tình nhặt được một chiếc ví bị đánh rơi trên đường. Kiểm tra bên trong, các em thấy có 1 thẻ Căn cước, 1 Giấy phép lái xe mang tên Trần Công Hà cùng số tiền mặt 7.085.000 đồng.

Không chút do dự, các em đã cùng nhau đến trụ sở Công an xã Hưng Phước trình báo và nhờ cơ quan chức năng tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin từ các em học sinh, Công an xã Hưng Phước đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với ông Trần Công Hà đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại cơ quan công an, ông Hà đã xác nhận và nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ của mình trong niềm vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các "bông hoa việc tốt".