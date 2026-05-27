Xây dựng nhiều mô hình linh hoạt để tập hợp thanh niên

TPO - Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị hoạt động Hội phải hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu chính đáng của thanh niên làm trung tâm. Cần xây dựng thêm nhiều mô hình linh hoạt để tập hợp thanh niên, kiên trì mục tiêu, không để bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Ngày 27/5, tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2029 với sự tham dự của 245 đại biểu.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2029, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng thích ứng nhanh của tổ chức Hội và thanh niên toàn tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế như ở một số nơi hoạt động Hội vẫn còn hành chính hóa, chưa thật sự gần gũi với thanh niên.

Công tác tập hợp thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo còn khó khăn. Khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa thanh niên đô thị với thanh niên vùng sâu, vùng xa vẫn còn lớn.

Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố mạnh mẽ khối đại đoàn kết thanh niên toàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Hoạt động Hội phải hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu chính đáng của thanh niên làm trung tâm. Cần xây dựng thêm nhiều mô hình linh hoạt để tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế và thanh niên trên không gian mạng; Phải kiên trì mục tiêu: không để bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao lẵng hoa tặng đại hội.

Đắk Lắk là vùng đất giàu bản sắc với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Thanh niên phải là lực lượng tiên phong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Thanh niên phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, phải tiên phong trong chuyển đổi số và làm chủ khoa học công nghệ.

Ông Y Giang Gry mong muốn thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều hơn những thanh niên Đắk Lắk làm chủ công nghệ mới, xây dựng các mô hình kinh doanh số, các sản phẩm sáng tạo mang thương hiệu của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội phải thật sự đồng hành với thanh niên. Thanh niên muốn trưởng thành thì phải được tin tưởng, giao việc và tạo môi trường cống hiến.

Đồng hành hiệu quả với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tin tưởng các anh, chị được đại hội tín nhiệm lựa chọn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; xây dựng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển vững mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Theo anh Toàn, tỉnh Đắk Lắk được kiện toàn sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế mới, tổ chức Hội cần phải quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thay đổi tư duy quản trị phong trào nhằm khắc phục tình trạng hành chính hóa.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị đại hội cụ thể hóa thành những giải pháp trong công tác Hội nhiệm kỳ tới. Tiếp tục chú trọng cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với niềm tự hào về truyền thống cách mạng, bảo tồn bản sắc văn hóa và trách nhiệm bảo vệ an ninh chính trị tại cơ sở. Đối với địa bàn chiến lược, tổ chức Hội tại cơ sở phải là phòng tuyến vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo.

Đại biểu hiệp thương cử tại đại hội.

Bên cạnh đó, cần chú trọng và quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà. Tổ chức Hội cần tiếp tục đồng hành hiệu quả với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổ chức Hội phải làm tốt vai trò cầu nối, kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ vốn, tư vấn quản trị, thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp. Hội cần chú trọng chăm lo, đồng hành và tạo cơ hội phát triển đồng đều cho đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết hàng đầu của Hội tỉnh ngay sau đại hội.